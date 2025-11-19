Slušaj vest

Exxon razmatra opcije u vezi sa Lukoilovom imovinom u Kazahstanu, gde i američka i ruska kompanija imaju udela u naftnim poljima Karačaganak i Tengiz, rekli su izvori Rojtersa.

Chevron, još jedan partner u toj imovini, takođe proučava mogućnosti za njihovu kupovinu, objavio je Rojters u ponedeljak, prenosi Seebiz.

Exxon bi takođe mogao razmotriti potencijalnu ponudu za polje Zapadna Kurna 2 u Iraku, kojim upravlja Lukoil i koje predstavlja najvredniju imovinu ruske kompanije, navela su dva izvora. Američka kompanija je dugo bila operater susednog projekta Zapadna Kurna 1, pre nego što se povukla prošle godine. Exxon je odbio da komentariše.

Spisak potencijalnih ponuđača za globalnu imovinu Lukoila raste otkako je američko Ministarstvo finansija u petak dalo odobrenje kompanijama da započnu razgovore sa Lukoilom. Ovo ovlašćenje važi do 13. decembra.

Američka privatna investiciona kompanija Carlyle otvara novo poglavlje među onima koji istražuju mogućnosti kupovine Lukoilove inostrane imovine, rekli su izvori za Rojters prošle nedelje.

Lukoil poseduje tri rafinerije u Evropi, udela u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji, kao i stotine maloprodajnih benzinskih stanica širom sveta, uključujući i Sjedinjene Države.