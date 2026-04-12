Na prodaju je imanje na Kosmaju koje objedinjuje boravak u prirodi i već razrađen posao. U pitanju je uknjižena kuća zajedno sa zasadom borovnice koji se prostire na jednom hektaru, sa ukupno 2.000 biljaka koje su u punom rodu.

Ova nekretnina predstavlja retku priliku za one koji žele siguran prihod u mirnom okruženju, bez potrebe da započinju posao od samog početka.

Zasad borovnice već u petoj godini roda

Na parceli se nalazi zasad borovnice sorte Duke, star pet godina i u veoma dobrom stanju. Zasađeno je ukupno 2.000 biljaka, uz dodatni prostor koji omogućava proširenje za još oko 1.000 sadnica.

Zasad je u potpunosti opremljen infrastrukturom potrebnom za ozbiljnu proizvodnju:

  • protivgradna zaštita
  • sistem „kap po kap“ za navodnjavanje
  • bunar dubok 120 metara
  • cisterna za zalivanje
  • pripremljena površina za proširenje

Kuća odvojena od zasada

Kuća se nalazi na zasebnom placu površine 0,2 hektara i uknjižena je, što olakšava proces kupovine. Objekat ima oko 75 kvadratnih metara i sastoji se od dnevne sobe i dve spavaće sobe. Sagrađena je pre otprilike 30 godina, a postoji mogućnost nadogradnje, jer spoljne stepenice vode ka spratu koji još nije završen. U sklopu kuće nalazi se i podrum površine oko 40 kvadrata, dok se iznad njega prostire velika natkrivena terasa.

Kompletna infrastruktura i mirno okruženje

Plac je ograđen i poseduje svu neophodnu infrastrukturu za život i rad:

  • gradska voda
  • struja
  • tiho i prirodno okruženje

Fotografije prikazuju imanje u različitim godišnjim dobima, uključujući i period berbe, kako bi se što vernije prikazalo stanje zasada.

Kombinacija života i sigurnog prihoda

Ovakve nekretnine postaju sve traženije jer nude spoj stanovanja i već razvijenog poljoprivrednog posla.

Sa 2.000 biljaka koje već daju pun rod i mogućnošću dodatnog proširenja, budući vlasnik dobija spremnu proizvodnju koja može doneti stabilan prihod već od prve sezone.

Cena ovog imanja na Kosmaju iznosi 89.000 evra.

Biznis Kurir/Blic Biznis

