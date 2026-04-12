Slušaj vest

Na prodaju je imanje na Kosmaju koje objedinjuje boravak u prirodi i već razrađen posao. U pitanju je uknjižena kuća zajedno sa zasadom borovnice koji se prostire na jednom hektaru, sa ukupno 2.000 biljaka koje su u punom rodu.

Ova nekretnina predstavlja retku priliku za one koji žele siguran prihod u mirnom okruženju, bez potrebe da započinju posao od samog početka.

Zasad borovnice već u petoj godini roda

Na parceli se nalazi zasad borovnice sorte Duke, star pet godina i u veoma dobrom stanju. Zasađeno je ukupno 2.000 biljaka, uz dodatni prostor koji omogućava proširenje za još oko 1.000 sadnica.

Zasad je u potpunosti opremljen infrastrukturom potrebnom za ozbiljnu proizvodnju:

protivgradna zaštita

sistem „kap po kap“ za navodnjavanje

bunar dubok 120 metara

cisterna za zalivanje

pripremljena površina za proširenje Kuća odvojena od zasada

Kuća se nalazi na zasebnom placu površine 0,2 hektara i uknjižena je, što olakšava proces kupovine. Objekat ima oko 75 kvadratnih metara i sastoji se od dnevne sobe i dve spavaće sobe. Sagrađena je pre otprilike 30 godina, a postoji mogućnost nadogradnje, jer spoljne stepenice vode ka spratu koji još nije završen. U sklopu kuće nalazi se i podrum površine oko 40 kvadrata, dok se iznad njega prostire velika natkrivena terasa.

Kompletna infrastruktura i mirno okruženje

Plac je ograđen i poseduje svu neophodnu infrastrukturu za život i rad:

gradska voda

struja

tiho i prirodno okruženje

Fotografije prikazuju imanje u različitim godišnjim dobima, uključujući i period berbe, kako bi se što vernije prikazalo stanje zasada.

Kombinacija života i sigurnog prihoda

Ovakve nekretnine postaju sve traženije jer nude spoj stanovanja i već razvijenog poljoprivrednog posla.

Sa 2.000 biljaka koje već daju pun rod i mogućnošću dodatnog proširenja, budući vlasnik dobija spremnu proizvodnju koja može doneti stabilan prihod već od prve sezone.

Cena ovog imanja na Kosmaju iznosi 89.000 evra.