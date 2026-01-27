Slušaj vest

Britanska finansijska savetnica Veronija Spejn (31) uspela je da za manje od dve godine otplati dug od čak 16.000 funti (18.436 evra), iako su joj godišnja primanja bila manja od 30.000 funti (34.568 evra).

U finansijske probleme upala je 2018. godine, ubrzo nakon završetka fakulteta. Iskoristila je dozvoljeni minus od 2.000 funti (2.304 evra), a potom podigla i kredit od 14.000 funti (16.121 evro) sa visokom kamatom kako bi kupila automobil za koji je kasnije shvatila da ga realno ne može priuštiti, piše The Sun.

- Otplatila sam minus, ali sam stalno ostajala u njemu, a onda sam uzela kredit za novi auto. Nisam razumela finansije ni kamatne stope, to je bila velika lekcija - priznala je.

Sve troškove stavila na papir

Prelomni trenutak nastupio je kada je odlučila da se ozbiljno suoči sa dugovima i detaljno sagleda svoje finansije. Napravila je strogi mesečni budžet i počela da beleži svaki trošak.

- Shvatila sam da moram postati bolja sa novcem i počela sam da zapisujem sve brojke - rekla je.

Kako bi ubrzala otplatu, značajno je smanjila troškove. Prestala je da kupuje odeću, odrekla se putovanja i preselila iz zajedničke kuće, gde je plaćala 500 funti (576 evra) kirije, u porodičnu kuću kao podstanar, čime su joj mesečni troškovi stanovanja pali na 300 funti (345 evra).

Zahvaljujući tome, od mesečnih prihoda od oko 1.900 funti (2.190 evra), mogla je da izdvaja čak 700 funti (806 evra) za otplatu dugova.

- To je značilo da imam još više novca koji mogu usmeriti prema dugovima - objasnila je.

Promenila navike i smanjila budžet

Pored toga, prepolovila je troškove za izlaske i obroke van kuće, okrećući se jeftinijim oblicima druženja, poput večeri društvenih igara. Kupovinu namirnica preusmerila je na diskontne lance, a obroke je planirala unapred kako bi izbegla svakodnevno trošenje novca na ručkove na poslu.

Iako je povremeno morala da odustane od pojedinih druženja, dobro planiranje joj je omogućilo da ostane društveno aktivna bez prekoračenja budžeta.

- Ljudi misle da je budžetiranje samo plaćanje računa i dugova, ali morate uračunati i stvarni život. Kad znate da je nešto planirano u budžetu, osećate veću odgovornost - rekla je.

Od ličnog iskustva do saveta drugima

Nakon 18 meseci uspela je da u potpunosti zatvori sve dugove. Do aprila 2020. godine isplatila je kredit za automobil, a uz pomoć ušteđevine zatvorila i dozvoljeni minus, čime je postala potpuno finansijski rasterećena. Nakon toga započela je izgradnju štednje i počela da deli svoje iskustvo na društvenim mrežama.

Ubrzo su joj se javljale druge žene u potrazi za savetima, a do 2021. godine Veronija se profilisala kao finansijska savetnica, pomažući prvenstveno milenijalkama i pripadnicama generacije Z da preuzmu kontrolu nad ličnim finansijama.

Prema njenim rečima, najčešća greška koju uočava kod klijenata jeste izbegavanje uvida u stanje na računu zbog straha.

- Ako ne proveravate stanje, nemoguće je razumeti vlastite navike trošenja ili preuzeti kontrolu - upozorava.

Jednostavan i održiv budžet kao ključ

Savetuје redovno proveravanje bankovnih izvoda, jasno poznavanje visine računa i obezbeđivanje dovoljnog iznosa sredstava na računu, bez obzira na rokove dospeća. Takođe preporučuje razdvajanje novca za račune i ličnu potrošnju na posebne račune ili „pretince“, kako bi osnovni troškovi uvek bili pokriveni.

- Puno mojih klijenata ne zna kamo im novac odlazi jer to jednostavno ne gledaju. Kad počnete obraćati pažnju, možete bolje planirati i osećati se mirnije - kaže.

Na početku svakog meseca, dodaje, važno je postaviti jednostavno pitanje: Gde želim da moj novac ide?

- Trebali biste znati kamo vaš novac ide još pre nego što stigne plata. Većina ljudi to već zna - samo tome nisu dali cenu - zaključuje.

Kao završnu poruku ističe značaj jednostavnog i dugoročno održivog budžeta.

- Najbolja stvar koju možete imati je jednostavan predložak budžeta. Ne mora biti komplikovan, samo ga pregledavajte svaki mesec i pretvorite to u naviku.