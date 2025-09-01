Slušaj vest

Kurir televizija danas se bavila ovom temom, a u novinari jutarnjeg programa Redakcija razgovarali su sa građanima Beograda koji su prokomentarisali nove ekonomske mere.

Danas, 1. septembra, na snagu je stupila nova mera države, prva od 5, koju je pre nešto više od nedelju dana predstavio predsednik države Aleksandar Vučić u saradnji s Vladom Srbije, a s ciljem boljitka svih građana i povećanjem njihovog životnog standarda.

- Ja znam za Pepsi kolu da su spustili u nekim radnjama i ne znam još su nešto.

- Da, mislim da takav način postupanja olakšava život građanima. Takva odluka u velikoj meri u pozitivnom smislu deluje na celokupan društveni sistem.

(ANKETA) OD DANAS NIŽE CENE U PRODAVNICAMA, EVO ŠTA KAŽU GRAĐANI! Razlika se već oseća, sad je mnogo lakše Izvor: Kurir televizija

- Šta da kažem, još nisam probala, uvek gledam kada su sniženja i kada su akcije, da li će to ograničenje da se drži uvek, koliko je, da li to donosi ili nešto, zavisi na koje se proizvode u stvari odnosi. Ja se radujem što se povećavaju mladima mnoge dotacije, a i penzionerima je još uvek bolje nego što je bilo.

- A ja mislim da olakšava.

Kurir.rs