Upravo je to bio razlog da se K. V. iz Čajetine javi Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pravo ima i supružnik i vanbračni partner ukoliko su brak, odnosno vanbračna zajednica trajali najmanje tri godine, ili ako sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava ima zajedničko dete, i to ako ispunjava sledeće uslove.

Za udovicu to znači da je ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera navršila 53 godine života, ili ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, ili u roku od jedne godine od dana smrti postala potpuno nesposobna za rad. Ili ako je ostalo jedno ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom supružniku, odnosno vanbračnom partneru, a udova obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci.