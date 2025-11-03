Sutra počinje isplata oktobarskih penzija saopšteno je iz PIO fonda
Penzioner
Sutra počinje isplata oktobarskih penzija: Proverite kog datuma koje kategorije dobijaju novac
Isplata oktobarskih penzija za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti počeće sutra, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).
U sredu će početi isplata za vojne i poljoprivredne penzionere a za korisnike iz kategorije zaposlenih 7. novembra.
Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za septembar a prosečna septembarska penzija iznosila je 50.675 dinara.
