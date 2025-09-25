Rad na pola radnog vremena ne znači i malu zaradu

Prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku medijalna neto zarada za jul 2025. godine iznosila je 85.000 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu od januara do jula 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,1 odsto nominalno, odnosno 6,4 procenata realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11 odsto nominalno, odnosno za 6,3 procenta realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2025. godine nominalno je veća za 11,4 odsto, a realno za 6,2 procenta, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,5 odsto, odnosno za 6,3 procenta realno.

Najniže neto zarade u julu imali su preduzetnici i zaposleni kod njih jer su u proseku primali 57686 dinara.