Broj korisnika portala premašio je milion, dok e-račun koristi više od 375.000 građana.

Minja Maksimović iz Barajeva instalirala je aplikaciju i postala je milioniti korisnik ovog savremenog i efikasnog servisa.

- Aplikaciju „EPS Uvid u račun“ instalirala sam da ne bih čekala da poštar donesem račun, a mogu i da vidim koliko sam struje koji mesec potrošila. Tako pratimpotrošnju i znam koliko sam potrošila u višoj, a koliko u nižoj tarifi. Sve imam na jednom mestu, na telefonu. Na aplikaciji ima dosta korisnih i zanimljivih podataka – objasnila je Minja.

Foto: EPS

Ona kaže i da je želela da da svoj doprinos očuvanju životne sredine, a nikada nije ni volela da ide na šaltere.

- Preko aplikacije opredelila sam se da isključivo dobijam elektronski račun za struju. Platim ga do dvadesetog u mesecu i dobijam popust od sedam odsto, što nikako nije mali procenat – rekla je Minja Maksimović.

Prvi korak do popusta od sedam odsto je da kupci izaberu elektronsku dostavu računa. To mogu da urade na portalu i aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva na sajtu www.eps.rs .

Procedura za izbor e-računa je jednostavna i prednost je što kupci dobijaju račun na mejl adresu. Naredni korak je da izmire svoj račun do 20. u mesecu i ostvaruju popust od sedam odsto, koji se iskazuje na narednom računu.