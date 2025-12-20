Slušaj vest

Takozvani "Kaspijski morski put" ima za cilj da obezbedi stabilno snabdevanje kritičnim mineralima, uključujući retke metale, kao i izvorima energije poput nafte i prirodnog gasa, preneo je Kjodo.

Kako je navedeno, u nastojanju da ojačaju ekonomske odnose, Japan i pet zemalja usvojili su "Tokijsko saopštenje", fokusirajući se na dekarbonizaciju, olakšavanje logistike i saradnju u razvoju ljudskih resursa.

- Međunarodna situacija se drastično promenila, a značaj regiona raste kao trgovinske rute koja povezuje Aziju i Evropu - rekao je japanska premijerka Sanae Takaiči na početku sastanka.

Takaiči je novinarima nakon skupa rekla da Japan planira da pokrene nove poslovne projekte ukupne vrednosti od tri biliona jena (16 milijardi evra) u Centralnoj Aziji tokom pet godina i da su se zemlje takođe složile da sarađuju u oblasti veštačke inteligencije.

- Centralna Azija ima veliki značaj i potencijal u smislu geopolitičkog značaja, ekonomske bezbednosti i obostrano korisnih poslovnih mogućnosti. Drago mi je što je ovom prilikom potpisano više od 150 dokumenata javnog i privatnog sektora - istakla je Takaiči.

Samit je prvobitno bio planiran za avgust 2024. u Kazahstanu, ali je odložen nakon što je tadašnji premijer Fumio Kišida otkazao putovanje usred upozorenja o većoj nego uobičajenoj mogućnosti masivnog zemljotresa na širokom području Japana.