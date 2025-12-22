Slušaj vest

Kupovinom jelke s busenom u rasadnicima građani biraju sadnice koje su namenski gajene za prazničnu prodaju, čime se ne narušava prirodni ekosistem i direktno doprinosi smanjenju seče mladih četinara.

Gde kupiti jelku s busenom

Jelke s busenom dostupne su u rasadnicima JKP „Zelenilo-Beograd“ na sledećim lokacijama:

• Rasadnik u Ulici Vojvode Stepe 405

• Rasadnik u Ulici Marije Bursać bb, Zemun

Rasadnici rade radnim danima od 7 do 15 časova, a biće otvoreni i subotom 13. i 20. decembra, takođe od 7 do 15 časova.

Kako pravilno okititi jelku s busenom

Da bi jelka tokom praznika ostala zdrava i spremna za sadnju nakon njih, važno je obratiti pažnju na nekoliko jednostavnih pravila:

• Izbegavajte toplotu - jelku ne treba postavljati blizu radijatora, peći ili drugih izvora toplote, jer to može dovesti do isušivanja i opadanja četina.

• Redovno zalivanje i orošavanje - busen treba zalivati odstajalom vodom sobne temperature, a krošnju povremeno orošavati.

• Pažljivo kićenje vrha - vrh jelke je najosetljiviji deo; preporuka je da se uz vrh postavi štapić ili olovka, kako bi se sprečilo njegovo lomljenje prilikom postavljanja ukrasa.

• Lagana dekoracija - koristiti lakše ukrase i izbegavati preopterećivanje grana, kako bi se sačuvala prirodna forma stabla.

Odabirom jelke s busenom i njenim pravilnim kićenjem, praznična dekoracija postaje deo šire brige o životnoj sredini - jer nakon praznika, jelka može biti posađena i nastaviti da raste.

Podrška inicijativi JKP „Zelenilo-Beograd“„Spasi svoju jelku“ nadovezuje se na dugogodišnje opredeljenje kompanije Wireless Media Group (WMG) za zaštitu i unapređenje životne sredine kroz projekat „Zasadi drvo“. U okviru projekta „Zasadi drvo“, koji je pokrenut 2019. godine, u martu 2025. godine zasađena je milionita sadnica, a inicijativa se nastavlja i u aktuelnom ciklusu s planom da se zasadi još 200.000 novih sadnica širom Srbije, uz nastavak edukativnih aktivnosti i uključivanje građana, škola i lokalnih zajednica.