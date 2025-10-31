Slušaj vest

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 196 dinara, dok je cena benzina 180 dinara.

Ako uporedimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, i dizel i benzin poskupeli su za tri danara.

Lukoil dobio novog vlasnika

Ruska naftna kompanija Lukoil prodaje svoje međunarodne aktive kompaniji Gunvor, čiji je vlasnik švedski milijarder Torbjorn Tornkvist, saopšteno je iz Lukoila.

Torbjorn Tornkvist, suosnivač i predsednik Gunvor Group, više od četiri decenije je prisutan u industriji nafte i gasa. Kompaniju Gunvor osnovao je 2000. godine, a zahvaljujući njegovom iskustvu i preduzetničkom duhu, danas je to jedan od najvećih svetskih trgovaca naftom i energentima.

BiznisKurir.rs

