Cena srebra prvi put probila granicu: Ovakva je situacija sa zlatom i platinom
Srebro je u petak prvi put probilo granicu od 75 dolara po unci (31,1 gram), dok su zlato i platina istovremeno dostigli nove istorijske maksimume, podstaknuti očekivanjima smanjenja kamatnih stopa u SAD i pojačanim geopolitičkim tenzijama, što je povećalo tražnju investitora
Cena zlata na spot tržištu porasla je za 0,8 odsto, na 4.516,50 dolara po unci, nakon što je ranije tokom dana dotakla rekordnih 4.530,60 dolara. Terminski ugovori na zlato u SAD za isporuku u februaru ojačali su za jedan odsto, na 4.547,70 dolara.
Prema oceni analitičara banke UBS, očekivanja nižih američkih kamatnih stopa i dalje snažno podržavaju tražnju za zlatom i srebrom, gurajući ih na nove rekorde, dok niska likvidnost dodatno pojačava volatilnost na tržištu plemenitih metala.
BiznisKurir/Biznis.rs