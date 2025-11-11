Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u Nacionalnom dnevniku, govorio je, između ostalog, i o sankcijama NIS-u.

Na pitanje da su ruski vlasnici poslali zahtev američkom OFAC-u za dobijanje licence za NIS, predsednik Vučić je rekao da zna za to, ali da još uvek ne može da iznosi detalje.

- Ruska strana je uputila, pa oni razgovaraju sa trećom stranom, ja to znam, ali ne mogu da iznosim te podatke u ovom trenutku. Oni pregovaraju sa njima oko, u ovom trenutku koliko sam ja razumeo, menadžment strukture. Da li će Amerikanci time biti zadovoljni, da li će reći da prihvatamo menadžment strukturu, ali tražimo da dođe do promene vlasništva u nekom narodnom periodu, ostaje nam da se vidi - rekao je i dodao:

- Mi smo rekli da ćemo da prihvatimo svaki njihov zahtev, ali oni moraju da znaju jednu stvar, da nam vreme curi, vreme nam ističe, ostalo nam je još desetak dana. I samo neka neko ne pomisli da nisam dovoljno odlučan da zaštitim srpski interes. Bilo ko, bilo gde. Apsolutno, svima ovo govorim.

Sve o gostovanju predsednika Vučića, možete pročitati u našem tekstu OVDE.