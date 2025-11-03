Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su se, kako je rekao, naši ruski partneri i prijatelji angažovali i počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS.

"Teško je, ali krenuli su, angažovali su se naši ruski partneri i prijatelji. Vidim da razgovaraju sa nekim drugima, ne mogu ja o tome da govorim, ali vidim da sa nekima razgovaraju oko raznih rešenja. Hvala im na tome, dobro da razgovaraju, jer nam ističe vreme", rekao je Vučić u emisiji Ćirilica.

Vučić je rekao da čezne za tim da se završi to oko NIS-a, da bi mogao da se posveti drugim stvarima, kao i da je nervozan zbog toga.

"Tako da, naša je da radimo, naša je da se borimo, i ako budemo radili, ako sve ovo postignemo, ako završimo ovo sa NIS-om i gasom kako treba, ja verujem da i na našem evropskom putu možemo da ostvarimo napredak, uprkos tome što svi rade na tome da se to zaustavi, govorimo o svima u zemlji koji na tome temeljno rade, ne bi li rekli kako je Srbija valjda neuspešnija, iako je mnogima jasno o čemu se radi", rekao je Vučić.