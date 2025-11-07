Slušaj vest

Zamisli dan posvećen samo tebi, tvojim idejama, tvojim snovima i tvojim planovima.

Dan kada možeš da naučiš, da se nasmeješ, da upoznaš žene koje prolaze kroz iste izazove i da se, makar na trenutak, podsetiš koliko si zapravo jaka.

Upravo takav dan čeka te 12. novembra od 14h u Ložionici, na Velikom edukativnom događaju She’s Next empowered by Visa, mestu gde se okupljaju žene koje ne odustaju, koje veruju u sebe i u druge žene.

Žene koje inspirišu, priče koje pokreću

Na sceni će se ove godine naći pet žena čije priče dokazuju da uspeh ne nastaje preko noći, već iz strasti, istrajnosti i ljubavi prema onome što rade.

Publika će čuti Sanju Zelenović, jednu od najpoznatijih food influenserki na domaćoj sceni, čiji recepti i energija svakodnevno inspirišu hiljade žena;

Lanu Krunić, osnivačicu brenda Knedly, koja je ljubav prema desertima pretvorila u prepoznatljiv brend ručno pravljenih knedli;

Danijelu Biškup, osnivačicu brenda Lilu Shoes, čije ručno rađene cipele spajaju stil, kvalitet i hrabrost svake žene koja kroči svojim putem;

Draganu Milanović, osnivačicu brenda Roberto Baressi, koja pokazuje da domaći modni brend može imati međunarodni uspeh;

i Anu Kovačević, make-up umetnicu i influenserku, poznatu po svom autentičnom pristupu lepoti i inspirativnim porukama samopouzdanja.

Svaka od njih pokazuje da uspeh nije rezervisan za retke, već za uporne, one koje se ne plaše da pokušaju, da padnu i da ustanu još jače.

Podrška ženama koje stvaraju promene

Tokom događaja biće predstavljena i nova She’s Next Visa Business Platinum debitna kartica, koju je kreirala Banca Intesa, osmišljena tako da odgovori na potrebe preduzetnica, a njen dizajn simbolično spaja hrabrost, posvećenost i kreativnost žena koje grade svoj biznis.

Ona donosi posebne pogodnosti i podršku ženama koje vode svoje biznise, sa porukom da nijedna ideja nije prevelika kada imaš pravog partnera uz sebe.She’s Next empowered by Visa ove godine donosi i posebnu zonu za besplatne ultrazvučne preglede dojki, uz važnu poruku, briga o sebi nije luksuz, već najvažniji deo svakog uspešnog plana.

Jer žena koja vodi računa o sebi, vodi i svoj biznis s više snage i jasnoće.

Pored inspirativnih priča, učesnice očekuju i edukativne sesije koje vode dve inspirativne predavačice: Milica Stevanović, trener ličnog razvoja i autorka popularne knjige Pisma maloj Milici, govoriće o tome kako da pronađemo unutrašnju motivaciju i samopouzdanje, dok će Mirjana Radosavljević iz kompanije Coca-Cola Hellenic Srbija, podeliti praktične savete o tome kako uspešno prodavati i unapređivati biznis, bez suvišne teorije, kroz konkretne primere iz prakse.

Uz sve to, dame očekuje i bogat prateći program, Biznis korneri sa savetima stručnjaka iz oblasti finansija i računovodstva, Business Speed Dating format za umrežavanje i razmenu iskustava, kao i finale Visa Elevator Pitch takmičenja, gde će preduzetnice predstaviti svoje ideje pred publikom i stručnim žirijem.

Ulaz je besplatan, a broj mesta ograničen, zato ne propustite priliku da budete deo zajednice žena koje inspirišu i podržavaju jedna

drugu.