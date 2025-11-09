Slušaj vest

Otvaranje nove ski sezone 2025/2026. na Kopaoniku, planirano je za period od 4. do 7. decembra, a "Skijališta Srbije" su objavila novi cenovnik ski karata koje će važiti ove zime.

Prvog dana zvanične manifestacije Ski opening,skijanje će biti besplatno, a od 5. do 7. decembra tradicionalno se odobrava popust u visini od 30 odsto na sve karte u okviru ovog perioda. Radno vreme skijališta će biti od devet do 15.30 časova, a noćna staza, ako bude bilo uslova, radiće od 18 do 22.

Cene ski karata zavise od perioda skijaške sezone i kategorije skijaša. Odrasli će za šestodnevni ski pas morati da izdvoje od 24.900 do 27.100 dinara, dok će jednodnevne ski karte varirati između 5.600 do 6.500 dinara.

Ponovo je uvedena depo ski karta, ali samo za šestodnevne i sedmodnevne ski karte koje uključuju noćno skijanje. To su sada jedine dve vrste karata za koje kupci mogu samostalno da promene datum početka važenja, navodi Info Kop.

Ko do karata dođe preko webshopa može iste da otkaže ako se predomisli u roku od 14 dana. Od pre dve ski sezone, za decu od jedne do pet godina (pre navršenih šest godina) u ski-centrima se mogu kupiti baby karte koje važe za ski-vrtiće, zelene i pojedine plave staze, po ceni od 0,01 dinar. Sa takvim kartama na raspolaganju su sledeće instalacije i staze: ski-poligoni Dolina sportova i Krst, Sunčana dolina, Malo jezero (i noćna staza), Krst, Karaman greben (i noćna staza), Mašinac, Jaram, gondola Brzeće – Mali karaman (bez korišćenja staza Bela reka 1,2,3). I ove godine kopaonička ski karta 10 u sezoni je jedinstvena za sve tarifne periode skijaške sezone, važi u svim ski centrima i košta 44.100 dinara.

Cena noćne karte, koja obuhvata korišćenje minimum dve noćne staze, varira od 2.900 do 3.550 dinara. Takođe, u cenovniku se nalazi i karta za poligon za početnike sa pokretnom trakom (ski vrtić), koja iznosi 1.200 za odrasle, dok za decu košta 900 dinara. Počev od ove ski sezone, iz ponude se povlače ski karte u trajanju od jednog do tri dana sa uključenim noćnim skijanjem, kao i karte za 14 uzastopnih dana i 20 dana po izboru u sezoni.

Pretprodaja ski karata za nadolazeću skijašku sezonu 2025/26. započinje 1. novembra i trajaće tokom celog zimskog perioda, pružajući skijašima priliku za uštedu u rasponu od pet do 15 odsto. Kompletan cenovnik može se naći na stranici Skijališta Srbije.