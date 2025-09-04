Slušaj vest

Sve više se govori o unapređenju naplate alimentacije. Uvođenje obavezne naplate trebalo bi da obezbedi veću finansijsku sigurnost za jednoroditeljske porodice, posebno samohrane majke. Cilj je jasan – sistemsko rešavanje problema neisplaćenih obaveza koje direktno utiču na kvalitet života dece.

O ovoj temi govorila si gosti emisije "Redakcija": Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće i prof dr Goran Puzić, ekonomista.

- Kad je taj predlog usvojen, ja sam bila jedna od onih koja je bila oduševljena tim predlogom, znajući koliko partneri izbegavaju plaćanje alimentacije kada su u pitanju njihova deca. Oni su u stanju da ne prijave imovinu koju imaju samo da ne bi plaćali alimentaciju. Ovo je veoma bitna i važna mera. Naplaćivaće se kako je predviđeno zakonom, upravo da ne bi čekali da se partner smiluje da određenu sumu da za svoje dete iako zna da ta suma nije dovoljna - kaže Stanojević i dodaje:

- Vi ne možete za dete dati 3000 dinara na mesečnom nivou, nemoguće je sa tim novcem preživeti. Počela je školska godina, da ne pričamo koje su cene svesaka i knjiga, majka ne može pokriti te troškove. Ova tama je veoma bitna i drago mi je da niko više neće moći da kaže "ja nemam odakle". Oni smatraju da taj novac ustvari daju ženi, koja je to nelogičnost. Ako država učini sve što je i naumila, neće to moći da se radi na takav način. Nasilnici su vrlo često velike kukavice i nasilni su samo prema svojim partnerkama, dok prema institucijama imaju strah.

Puzić ističe da do primene alimentacione mere ne treba ni da dođe, već da roditelji mora da ispune svoju dužnost prema deci:

- Ovo je izuzetno značajan pomak što se tiče porodica. Ukoliko se majci neisplaćuje alimentacija, država isplaćuje tu alimentaciju i nakon toga potražuje od oca. A to je ipak drugačiji odnos. Ovo je jedna mera koja će zaista doneti dosta toga pozitivnog. Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar je dao niz mera u oblasti rodne ravnopravnosti i pomaže i ženama i majkama - kaže Puzić i dodaje:

- Mislim da je ova mera sjajna i mislim da će doprineti stabilnosti zajednice jedne porodice. Ovaj alimetancioni fond treba sve manje da se koristi. Svako treba da ispunjava svoju roditeljsku užnost i bez bilo kakvih mera. Muški rod će biti svesniji da su to njehova deca i da su dužni da pomažu.

