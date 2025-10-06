Slušaj vest

Paradoks sa kojim su se suočile sudije u jednom slučaju u Grčkoj jeste činjenica da su deda i baba po očevoj liniji posedovali značajnu nepokretnu imovinu, ali su uprkos tome, odbijali da plaćaju alimentaciju za svoju unuku u iznosu od 280 evra mesečno.

Čak su išli toliko daleko da su se obratili Vrhovnom sudu kako bi poništili odluku Apelacionog suda kojom su bili obavezani da isplaćuju taj, u odnosu na svoje finansijske mogućnosti, skroman iznos.

Inače, ukoliko razvedeni otac ne plaća iznos alimentacije koji je sudski utvrđen za njegovo maloletno dete, ta obaveza prelazi na babe i dede, kako bi oni isplaćivali iznos alimentacije, navodi se u odluci Vrhovnog suda Grčke.

Određeno da otac plaća mesečnu alimentaciju u iznosu od 500 evra

Par se venčao u oktobru 2005. godine, šest godina kasnije dobili su devojčicu, međutim ubrzo je usledio razvod. Tada je starateljstvo dodeljeno majci. Istom odlukom je određeno da otac plaća mesečnu alimentaciju u iznosu od 500 evra.

Međutim, otac je tu alimentaciju plaćao samo u početku, nakon čega je samovoljno smanjio iznos na 200 evra mesečno.

Bivša supruga je pokrenula sudski postupak, ali nije mogla da sprovede prinudnu naplatu, jer bivši suprug "nema vidljivu imovinu u Grčkoj".

Ispostavilo se da je otac devojčice tokom braka radio u porodičnoj radionici, koja je registrovana na ime njegove majke, dok u Bugarskoj kako se navodi u sudskoj odluci, otac maloletne devojčice živi luksuzno i poseduje skupe automobile.

Takođe otac devojčice učestvuje u auto-trkama, što predstavlja "vrlo skup hobi", koji zahteva visoke i stalne troškove održavanja, ali "on se trudi da svoja primanja sakrije ili da ih ne prikazuje na svoje ime".

Majka devojčice se u međuvremenu se sa ćerkom vratila u kući svog penzionisanog oca, čija penzija ne prelazi 500 evra mesečno i majke, koja radi kao čistačica za oko 1000 evra mesečno. Oni su preuzeli sve troškove izdržavanja (hrana, odeća itd.) za svoju ćerku i unuku.

Deda i baba zajedno prihoduju oko 206.007 evra mesečno

Deda devojčice po očevoj liniji je penzioner sa mesečnom penzijom od 800 evra, a dodatno ostvaruje prihod od 1.056 evra mesečno od iznajmljivanja nekretnina. Baba – takođe po očevoj liniji – vlasnica je porodične radionice. U zajedničkoj poreskoj prijavi sa suprugom za 2015. godinu, prijavila je bruto prihod od 206.007 evra.

Takođe poseduju i značajnu nepokretnu imovinu. Deda ima 6 stanova (manjih od 100 m²), 50% udela u nekretnini od 806 m², manji udeo u jednoj kući, 33% udela u placu od 384 m² i automobil zapremine 3.500 kubnih centimetara. Sa svoje strane, baba poseduje preostalih 50% pomenute nekretnine od 806 m², dva stana površine 135 i 70 m², 50% udela u stanu od 77 m² i jedan automobil.

Svekar i svekrva razvedene žene, par koji inače živi u Bugarskoj, tvrdili da deda i baba po majčinoj liniji, imaju dovoljne prihode te da i oni mogu da doprinesu alimentaciji za svoju unuku.

Potvrda odluke

Prema Građanskom zakoniku, u slučajevima razvoda braka, "ako finansijska sredstva makar jednog roditelja nisu dovoljna za izdržavanje deteta, tada obaveza prelazi na pretke, odnosno bake i deke, koji su u jednakim delovima dužni da učestvuju u izdržavanju svog unučeta, u meri u kojoj tu obavezu ne mogu da ispune ni jedan od njegovih roditelja".

Tako je presuđeno i potvrđeno od strane Vrhovnog suda da se od ukupnog iznosa od 560 evra, koliko je određena mesečna alimentacija, odbije 200 evra koje uplaćuje otac, zatim da majka treba da doprinosi iznosom od 80 evra mesečno u skladu sa svojim prihodima, a deda i baba po očevoj liniji iznosom od 280 evra mesečno (200 + 80 + 280 = 560 evra).

Naglašava se da roditelji bivšeg supruga „imaju finansijsku stabilnost, raspolažu značajnom nepokretnom imovinom i njihovi ukupni mesečni prihodi prelaze 2.000 evra, dok drugi deda i baba, po majčinoj liniji, ne mogu da doprinesu izdržavanju unuke zbog svojih stvarnih prihoda“.

Na kraju, Vrhovni sud Grčke odbacio je sve razloge za poništenje odluke Apelacionog suda koje su podneli deda i baba po očevoj liniji.