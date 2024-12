" Nudim stan za par ili porodicu s decom do 4 osobe. Cena najma je 1.200 evra s režijama . Lokacija Vrapče/Malešnica. Izvrsna povezanost autobusima do Črnomerca i vlakom do glavne stanice. Stan ima kupatilo i kuhinju, prostor za spavanje i dnevni boravak. Prostor je renoviran, a ima i parking", stajalo je u oglasu koji je u međuvremenu obrisan.

"Koliko stanova dajete u najam za 1.200 evra?"; "1.200 evra? Za ovo?! Pa šta je s vama??"; "Sediš na podu i gledaš tv kojeg nema"; "Mene bi bilo sram postaviti oglas"; "To je plata i po, vi niste normalni."; "Je l‘ to neka šala"; "Koja pohlepa!"; "Renoviran?! Kakav je bio pre?"; "Ovo je stvarno dno!! Pa jeste li vi normalni?? Par fotografija jedne sobe i sve ostale kupatila/ wc!! Gde će vam duša od pohlepe!!"; "Ma ovo je neka šala"; "Ako je to godišnja stanarina onda OK...", "Pa toliko nije ni u Njujorku", neki su od komentara.