To je ujedno i najviši broj još od svetske ekonomske krize 2009. godine. Nesolventnost raste iz meseca u mesec. Od energetike i hemijske industrije, preko IT sektora pa sve do medicinske dijagnostike. Uzrok su sve skuplja energija, nedostatak radne snage, ogroman pritisak tržišta, ali i carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp.

- Uvoz radne snage više nema. Smanjuje se broj poslovanja i jedne godine dođe do toga je 200.000 preduzeća zatvorena. Folcfagen je otpustio 40.000 radnika, vi vidite da je to ogromna recesija, u državi znači nešto ne funkcioniše. Imali smo velika očekivanja posle izbora u Nemačkoj, ali se ništa nije desilo. Neki analitičari vide nadu za spas Nemačke ekonomije.

- Ostaje nam da vidimo da li ima nade da Nemačka spasi svoju odluku. Nemačka je počinila energetsko samoubistvo sa tim sankcijama. To za posledicu ima recesiju, koja traje već dve godine. Hemijska i automobilska industrija su na udaru. To nije dobro ni za nas, mi imamo mnogo ljudi naših koji rade tamo. To je sve ono što povlači evropsku ekonomiju. Nekako će doći do rešenja energetske krize, odnosno ostaje nada - rekao je Miškeljin.