Zapošljavanje je u padu u brojnim industrijama, dok masovna otpuštanja u pojedinim sektorima znače da se sve veći broj radnika takmiči za ograničen broj slobodnih radnih mesta.

Ipak, neke profesije su i dalje u velikoj potražnji. Prema izveštaju koji je u sredu objavila platforma Monster, tokom trećeg kvartala izdvojilo se deset najtraženijih zanimanja među oglasima poslodavaca. Trenutno, najviše prilika otvaraju sektori zdravstva, logistike, prodaje i korisničke podrške.

Najviše prilika otvaraju sektori zdravstva Foto: Shutterstock

Najtraženija zanimanja trenutno: registrovana medicinska sestra

fizioterapeut

vozač kamiona

prodajni predstavnik

radiološki tehničar / tehnolog

logoped (terapeut za govor i jezik)

dostavljač

respiratorni terapeut

radni terapeut (specijalista za rehabilitaciju)

predstavnik korisničke podrške

„Zdravstvo očigledno prednjači na ovoj listi, čak šest od deset zanimanja pripada ovoj oblasti, posebno kliničkim pozicijama“, izjavila je Viki Salemi, karijerni ekspert platforme Monster.

Izveštaj se zasniva na desetinama hiljada oglasa objavljenih tokom trećeg kvartala, a pokazuje i da se tzv. „suštinske profesije“, poput vozača kamiona i dostavljača, i dalje odlikuju stabilnošću i otpornosti na krize.

Dok neka zanimanja sa liste zahtevaju stručne kvalifikacije ili profesionalne sertifikate, druga su dostupnija kandidatima koji još nemaju veliko iskustvo u toj oblasti.