Više od dva meseca traje primena američkih sankcija prema Naftnoj industriji Srbije (NIS), a Rafinerija nafte u Pančevu obustavila je preradu sirove nafte još 25. novembra. Glavna i odgovorna urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je za RTS da je ohrabrujuće to što Rusija vodi pregovore i pokazuje interes da se NIS očuva. Takođe ističe da je od ključnog značaja da eventualni novi suvlasnik kompanije bude spreman na saradnju sa državom Srbijom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da su pregovori između Rusije i potencijalnog kupca u završnoj fazi, kao i da će Srbija biti direktno uključena u razgovore već od sledeće nedelje, kada su u Beogradu planirani trilateralni sastanci. Prema njegovim rečima, nove informacije o budućnosti NIS-a mogle bi biti poznate već u ponedeljak ili utorak.

Putnikovićeva navodi da je dobro što Rusija pregovara, bez obzira na to ko je potencijalni partner, jer je gotovo sigurno reč o velikoj kompaniji. Iako se pominju i investicioni fondovi, ona ističe da nema pouzdane informacije o tome ko je u pitanju i ne želi da spekuliše. Kako naglašava, najvažnije je da Rusiji jeste stalo da NIS opstane, što je i za Srbiju od velikog značaja, kao i činjenica da će Srbija biti deo pregovaračkog procesa.

Ona dodaje da ostaje nada da će OFAK prihvatiti ponuđeno rešenje, jer je očigledno da američka strana insistira na tome da Rusija proda svoj vlasnički udeo, dok je pitanje kome će ga prodati i pod kojim uslovima. Posebno ističe da je važno da novi suvlasnik sarađuje sa državom, kako bi Rafinerija što pre ponovo počela sa radom i kako bi se nastavila modernizacija.

Putnikovićeva podseća da je „Gaspromnjeft“ značajno ulagao u NIS, zahvaljujući čemu je kompanija postala jedna od vodećih u regionu po preradi nafte i modernizaciji infrastrukture. Benzinske stanice NIS-a, kako kaže, ne zaostaju za onima koje u Srbiji imaju OMV ili MOL, i taj nivo poslovanja mora biti očuvan kako bi kompanija ostala uspešna.

Naglašava da značaj NIS-a ne treba posmatrati samo kroz prihode u državnom budžetu, već i kroz širi ekonomski efekat, jer uspešna kompanija povlači za sobom i uspeh velikog broja partnera u zemlji i inostranstvu. NIS, kao vertikalno integrisana kompanija, od eksploatacije nafte i gasa do maloprodaje, ima važnu ulogu kao pokretač privrede.

Govoreći o najavljenom aneksu ugovora sa Rusijom o isporuci gasa, Putnikovićeva izražava nadu da će to pitanje uskoro biti rešeno i smatra da je povezano sa pregovorima o NIS-u. Iako nema zvaničnih informacija o toku pregovora, ona ukazuje da je trenutna cena gasa u Evropi relativno niska, oko 27 evra po megavat-satu za januarske isporuke, što bi moglo pozitivno da utiče na dogovor sa Gaspromom o budućoj ceni.

- Ako aneks bude potpisan možda naredne nedelje, ako već dolaze predstavnici iz Rusije, da to onda bude malo duži aranžman, ne na godinu, dve ili na šest meseci.

Kada je reč o gasnim rezervama, Putnikovićeva navodi da su skladišta puna, kako u Banatskom dvoru, tako i u Mađarskoj, ali upozorava da bi u slučaju prekida isporuka kroz Balkanski tok bilo potrebno dodatno snabdevanje. Srbija dnevno može da povuče oko pet miliona kubnih metara gasa iz Banatskog dvora, dok su zimske potrebe veće od deset miliona dnevno, što znači da bi značajne količine morale da stižu i iz mađarskih skladišta.

Ona se osvrnula i na kretanje cena nafte, navodeći da je ona nedavno pojeftinila i da se trenutno kreće oko 76 dolara po barelu u Londonu, dok je u SAD oko 60 dolara, što odgovara američkoj administraciji zbog niskih cena goriva. Ipak, upozorava da previše niske cene mogu dovesti do smanjenih ulaganja u istraživanja i proizvodnju, što dugoročno može izazvati nestašicu na svetskom tržištu.

Na kraju, Putnikovićeva ističe da su pregovori o NIS-u u velikoj meri određeni geopolitičkim odnosima, naglašavajući da je energetika jedno od najvažnijih geopolitičkih sredstava. Kako kaže, tek nakon što se svi aktuelni procesi završe moći će se jasno sagledati ko je i na koji način imao presudan uticaj na ove odluke.