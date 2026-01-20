Slušaj vest

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak, 20. januara.

Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu, 21. januara 2026. godine, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) je uskladila osnovice dnevne novčane naknade, kao i najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa, u skladu sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2025. godini.

Usklađeni iznosi primenjivaće se pri utvrđivanju visine i obračunu novčane naknade počev od 1. februara 2026. godine, u skladu sa članom 70. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, saopštila je NSZ.

Dnevna osnovica novčane naknade:

- 1.507,12 dinara – nova osnovica na koju se obračunava dnevna naknada.

Mesečni iznosi novčane naknade:

- Najniži mesečni iznos: 33.745 dinara

- Najviši mesečni iznos: 78.226 dinara

Ovi iznosi predstavljaju minimalnu i maksimalnu granicu koja se može isplatiti korisnicima naknade u toku jednog meseca.

Visina dnevne naknade zavisi od osnovice, koja se utvrđuje kao prosečna zarada korisnika ili kao minimalna osnovica.

Za 2026. godinu: Dnevna osnovica: 1.507,12 dinara. Na osnovicu se primenjuje procenat (najčešće između 60% i 90%) u zavisnosti od radnog staža i prethodnog radnog odnosa. Ko nema dovoljno staža računa mu se 60 procenata od osnovice.

Mesečni iznos novčane naknade zavisi od broja radnih dana u mesecu i primenjene dnevne naknade. Ako neko radi, na primer, skraćeno vreme ili je naknada obračunata na manju osnovicu, iznos može biti između minimalnog i maksimalnog.

Šta ako nemate dovoljno staža

Dnevna osnovica novčane naknade se računa na osnovu prosečne zarade koju je zaposleni imao pre prijave na NSZ, ili se uzima najniža ukoliko nije bilo dovoljno radnog staža ili je visina prethodne zarade manja od minimuma.

Praktičan primer:

Ako je osnovica za naknadu 1.507,12 dinara i procenat je 80%, dnevna naknada iznosi:

1.507,12 × 0,8 = 1.205 dinara po danu

Za mesec od 22 radna dana:

1.205 × 22 = 26. 525 dinara

U ovom slučaju mesečni iznos je ispod minimalnog, pa bi naknada bila najmanje 33.745 dinara.