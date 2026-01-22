Slušaj vest

U današnje vreme, kada je internet prodaja dostupnija nego ikad, a društvene mreže i oglasnici prepuni raznih ponuda, sve je više onih koji pokušavaju da brzo zarade koristeći razne „trikove“.

Posebno su na meti proizvodi koji se pojave na atraktivnim akcijama u velikim trgovinskim lancima, a čim nestanu sa polica, pojavljuju se na internetu – ali po znatno višim cenama.

Kupuju na rasprodajama

Sa upravo takvim primerom susreo se jedan naš čitalac (podaci poznati redakciji), koji je primetio, kako kaže, prilično zanimljivu praksu. Naime, u Lidlu je nedavno bila u ponudi akcija „Parkside transportnih kolica za stepenice“, koja su se prodavala po ceni od 44 evra.

Reč je o kolicima sa teleskopskom ručkom i nosivošću do 150 kilograma, namenjenim lakšem prenosu tereta uz stepenice. Proizvod je dizajniran za veću stabilnost i bezbednost, smanjuje napor pri nošenju težih predmeta i idealan je za selidbe, dostavu ili razne radove koji zahtevaju premeštanje opreme na različite nivoe.

Međutim, kako nam je ispričao čitalac, njegova kupovina nije prošla kako je planirao. „Išao sam da ih kupim pre dve nedelje u Lidl po ceni od 44 evra, ali su već bila rasprodata. Zatim sam iz radoznalosti pogledao Njuškalo i ostao iznenađen – bilo je oglasa u kojima su ista kolica koštala i do 100 evra“, rekao nam je.

Na internetu u oglasima duplo viša cena

Kako bismo proverili njegove tvrdnje, pogledali smo aktuelnu ponudu na Njuškalu. I zaista, ista ta Parkside transportna kolica mogu se pronaći u oglasima po znatno višoj ceni. U trenutku provere prodavala su se za 80 evra, odnosno tačnije 79,90 evra – gotovo dvostruko više od cene po kojoj su se nudila u Lidlu.

Na ovom primeru vidi se kako se nekima dobra akcija vrlo brzo može pretvoriti u priliku za laku zaradu. Dok jedni ostanu praznih ruku jer je proizvod rasprodat, drugi isti taj proizvod nude gotovo dvostruko skuplje i na tome lepo zarade. Zato, dragi kupci, širom otvorite oči i budite oprezni prilikom kupovine.