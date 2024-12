Aktuelnim Zakonom o trgovini u Srbiji je propisana prekršajna odgovornost u slučaju da se trgovac ne pridržava uslova za oglašavanje sniženja cena. Ukoliko inspekcija to utvrdi, sledi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv prodavaca. Kazna se kreće od 500.000 do dva miliona dinara za pravno lice, kao i 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice.