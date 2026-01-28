Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić sastao se danas u Beogradu sa zamenikom regionalnog predstavnika Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) za Evropu i Centralnu Aziju Nabilom Gangijem, a posebna pažnja bila je posvećena Nacrtu strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Srbije u čijoj izradi je učestvovao FAO.

U pitanju je jedan od ključnih dokumenata za razvoj poljoprivrednog sektora i unapređenje kvaliteta života u seoskim područjima do 2034. godine.

- Naša dosadašnja saradnja bila je konkretna, vidljiva na terenu i usmerena na strateške prioritete naše zemlje. Uveren sam da ćemo nastaviti u istom duhu kroz pokretanje sličnih inicijativa u budućnosti, a naš ključni naredni korak je upravo implementacija Strategije. Neophodno je uložiti energiju ne samo u izradu ključnih strateških dokumenata, već i u njihovu punu primenu, kroz projekte koji jačaju otpornost poljoprivrede, unapređuju sigurnost hrane, digitalizaciju sektora i održivo upravljanje prirodnim resursima - rekao je Glamočić, saopštilo je ministarstvo.

Zamenik regionalnog predstavnika Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) za Evropu i Centralnu Aziju Nabil Gangi naveo je da je Nacrt strategije nastao u vreme velikih izazova, pre svega klimatskih promena, ali i kao deo širih priprema Srbije za buduće članstvo u Evropskoj uniji.

Foto: T. Ilić

Prema njegovim rečima, FAO je otvoren za dalju saradnju i podršku našoj zemlji u samom sprovođenju Strategije.

U tom kontekstu, razmotreno je potpisivanje sporazuma o saradnji i potvrđeno je da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i FAO zajednički raditi na izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije.

Tokom sastanka je potvrđeno da Srbija i FAO imaju dugogodišnje stabilno i sadržajno partnerstvo, koje je u poslednjih nekoliko godina dodatno osnaženo kroz konkretne projekte u oblasti održive poljoprivrede, šumarstva, klimatske otpornosti i modernizacije prehrambenih sistema.

Glamočić i Gangi saglasili su se da je realizacija drugih projekata koje Ministarstvo sprovodi uz podršku FAO takođe veoma uspešna.

Među njima je FOREST Invest, koji predstavlja jedan od najznačajnijih projekata u oblasti jačanja otpornosti šuma i doprinosa dekarbonizaciji, kao i projekat jačanja otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode, koji se privodi kraju, a doprineo je jačanju institucionalnih kapaciteta, savetodavnih službi i poljoprivrednika širom Srbije.

Foto: T.I./Kurir

Glamočić je istakao da je Ministarstvu veoma značajna kontinuirana podrška FAO i u oblasti transformacije prehrambenih sistema, kroz inkluzivne dijaloge, podršku malim proizvođačima i promociju održivih modela proizvodnje.

Sastanak je još jednom potvrdio posvećenost Srbije i FAO zajedničkom radu na modernoj, konkurentnoj i klimatski otpornoj poljoprivredi, u interesu domaćih proizvođača i građana, dodaje se u saopštenju.