Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović uručila u Smederevskoj Palanci ugovore za 103 domaćinstva koja su dobila subvencije za energetsku sanaciju stanova i porodičnih kuća u okviru prošlogodišnjeg javnog poziva.

- Ministarstvo rudarstva i energetike i lokalna samouprava izdvojili su skoro 22 miliona dinara za subvencije zahvaljujući kojima će građani zameniti prozore i vrata, izolovati fasade, ugraditi efikasnije kotlove, solarne panele i toplotne pumpe. U poslednjih nekoliko godina 632 domaćinstva u ovoj opštini je uz podršku države postalo energetski efikasnije i nastavićemo sa tom podrškom i u narednom periodu zbog velikog interesovanja - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je obišla radove na ugradnji solarne elektrane u predškolskoj ustanovi „Čika Jova Zmaj” u Smederevskoj Palanci, koji se sufinansiraju iz programa energetske sanacije objekata od javnog značaja resornog ministarstva.

Đedović Handanović uručila ugovore: Podrška za 103 domaćinstva u Smederevskoj Palanci za energetsku sanaciju Foto: Nenad Kostić

- Pre dve nedelje počeli su radovi na ugradnji solarne elektrane vrednosti osam miliona dinara, od čega je dve trećine sredstava obezbedilo ministarstvo. Nakon završetka radova skoro celokupna električna energija potrebna za funkcionisanje ove ustanove proizvodiće se iz obnovljivih izvora energije, što će smanjiti račune u objektu u kojem dnevno boravi više od 150 dece - rekla je ona.

Podsetila je da se u Smederevskoj Palanci sprovodi projekat modernizacije javnog osvetljenja, takođe uz finansijsku podršku resornog ministarstva.

- Modernizacija javnog osvetljenja biće završena do kraja ove godine. Za te namene ministarstvo i lokalna samouprava ukupno su izdvojili 43,4 miliona dinara dok će građani dobiti kvalitetniju rasvetu uz veću efikasnost sistema i uštedu energije - rekla je ministarka.

Zamenica predsednika opštine Đurđina Mladenović ukazala je na uspešnu saradnju Ministarstva rudarstva i energetike i lokalne samouprave koja traje pet godina.

- U unapređenje energetske efikasnosti do sada smo uložili 70 miliona dinara. Ove godine smo za subvencije zajedno opredelili više od 20 miliona dinara što je direktna investicija u kvalitet života naših građana - rekla je ona.