Otvaranje 50. prodavnice je značajan korak za JYSK u Srbiji i jasan pokazatelj poverenja koje kupci imaju u naš brend. To poverenje ne dolazi slučajno - rezultat je doslednog ulaganja u kvalitet proizvoda, pristupačne cene i iskustvo kupovine koje nudimo, kaže u intervju za Kurir Biznis Milan Stevanović, Retail Manager i član uprave JYSKa u Srbiji, i dodaje:

- Rast JYSKa nije samo u broju prodavnica već i u kvalitetu poslovanja koje kupci direktno prepoznaju. Tokom prethodnog perioda dodatno smo unapredili operativnu izvrsnost - optimizovali zalihe kako bi proizvodi bili dostupni, razvili asortiman koji kombinuje moderan dizajn, funkcionalnost, održivija rešenja i uveli alate za standardizaciju procesa u svim prodavnicama. Poseban fokus stavili smo na edukaciju, motivaciju i nagrađivanje zaposlenih, jer verujemo da zadovoljni i stručni zaposleni pružaju bolju uslugu kupcima. Upravo ta povezanost između kvaliteta rada, angažovanih timova i iskustva kupaca ključna je za izgradnju poverenja i dugoročan rast.

Kako JYSK kao međunarodni brend pristupa društvenoj odgovornosti u lokalnim zajednicama u Srbiji?

- Društvena odgovornost je deo svakodnevnog rada JYSK-a. Aktivno podržavamo lokalne zajednice putem različitih projekta i inicijativa. Povodom jubileja 50. prodavnice realizovali smo akciju sadnje 2.500 stabala hrasta lužnjaka u okviru WMG projekta "Zasadi drvo". Pored toga, realizujemo i projekat "JYSK za moj zeleni grad", gde zajedno s lokalnim partnerima ozelenjujemo javne površine, školska dvorišta i parkove. Zaposleni učestvuju u ovim aktivnostima, što ne samo da doprinosi zajednici već i jača timski duh i osećaj pripadnosti kompaniji.

JYSK je od 2012. godine prisutan na srpskom tržištu. Kako biste ocenili razvoj kompanije u Srbiji i koje su ključne prekretnice obeležile taj put?

- Od otvaranja naše prve prodavnice u Subotici, JYSK je konstantno rastao i prilagođavao se lokalnom tržištu. Ključne prekretnice uključuju otvaranje novih prodavnica, uvođenje najnovijeg skandinavskog koncepta uređenja prodavnica i razvoj edukovanih savetnika za proizvode za spavanje - danas ih imamo više od 400, a u svakoj prodavnici postoji stručnjak na raspolaganju kupcima. Ovi koraci omogućili su nam da spojimo skandinavski dizajn s lokalnim potrebama i očekivanjima kupaca.

JYSK je poznat po razvojnim programima za zaposlene i internim napredovanjima. Koliko je za kompaniju, ali i zaposlene, važno da se rukovodeće pozicije popunjavaju ljudima koji su karijeru započeli unutar sistema?

- Veoma je važno. Interni razvoj karijere motiviše zaposlene i omogućava kompaniji da zadrži ambiciozne i kompetentne ljude. Moj primer je ilustrativan - počeo sam kao Store Manager u Jagodini, a danas sam Retail Manager i član uprave. Takav sistem razvoja talenata je ključ stabilnosti i kontinuiteta u kompaniji.

JYSK ističe ulaganje u zaposlene kao prioritet. Kako kompanija radi na motivaciji i razvoju svog tima i koju ulogu imaju programi nagrađivanja i bonusi u jačanju timskog duha i zadovoljstva zaposlenih?

- Ulažemo kontinuirano u obuke, mentorstvo i interne programe. Nagrađujemo zaposlene bonusima i posebnim programima - samo u prethodnoj fnansijskoj godini isplatili smo skoro 95 miliona dinara. Kredibilitet poslodavca gradi se doslednošću između onoga što komuniciramo i onoga što zaposleni svakodnevno doživljavaju. Zato smo posebno ponosni što je JYSK u Srbiji osvojio "Top Employer" sertifikat i uvršten je među najbolje poslodavce u Evropi prema rangiranju "Great Place To Work". Veliki broj rukovodećih pozicija popunjavamo internim kandidatima, čime karijerni napredak postaje pravilo. Jasni ciljevi, strukturirane obuke i transparentna očekivanja daju zaposlenima sigurnost i perspektivu razvoja.

Briga o ljudima ostaje naša najveća prednost Koja odluka protekle godine je najviše uticala na poziciju JYSKa u Srbiji? - Najveći iskorak bila je sinhronizacija ubrzane ekspanzije, fokus na rezultate i sistemsko ulaganje u zaposlene. Ostvarili smo rast prometa od 16% i privukli više od 325.000 novih kupaca. Kada dodamo na to isplaćene bonuse, godišnji parti kada zatvaramo sve prodavnice na dva dana, uvođenje sistematskih pregleda i Wellbeing radionica, jasno je da rast nije slučajan. Ova kombinacija investicija, operativne izvrsnosti i brige o ljudima ostaje naša najveća prednost.

Šta biste izdvojili kao glavne razloge zbog kojih se kupci u Srbiji odlučuju upravo za JYSK kada je reč o opremanju doma?

- Kupci biraju JYSK zbog kombinacije funkcionalnih i kvalitetnih proizvoda po pristupačnoj ceni, ali i zbog stručne podrške koju pružaju naši zaposleni. Pored toga, kupci prepoznaju skandinavski dizajn i moderni koncept prodavnica koji čini kupovinu jednostavnom i inspirativnom.

Koliko se navike kupaca u Srbiji menjaju - da li danas više prate trendove u uređenju enterijera ili su i dalje dominantni funkcionalnost i cena?

- Kupci danas traže balans između funkcionalnosti, kvaliteta i dizajna, ali sve više prate i trendove. Na globalnom nivou, naš Range & Design tim kontinuirano prati trendove i oblikuje proizvode u skladu s potrebama kupaca. Pojedini proizvodi postali su globalni viralni hitovi. Mlađe generacije očekuju brže reakcije i trendi proizvode, što nas podstiče da stalno unapređujemo ponudu i dizajn.

Kako balansirate između fizičkih prodavnica i onlajn prodaje i koliko je e-komerc promenio način na koji kupci biraju proizvode za dom?

- Onlajn prodaja postaje sve važnija, ali kupci i dalje cene iskustvo u prodavnici. Kombinovan pristup omogućava da spojimo prednosti fizičkih i digitalnih kanala, pružajući fleksibilnost i bolju dostupnost proizvoda.

Održivost je danas jedna od ključnih tema u maloprodaji. Koje konkretne korake JYSK preduzima kako bi smanjio svoj ekološki otisak i ponudio kupcima održivije proizvode?

- Održivost je naš strateški prioritet. Prošle godine predstavili smo novu strategiju održivosti "A Great Offer for Generations", koja vodi naše aktivnosti od nabavke i proizvodnje do ambalaže, s fokusom na odgovoran izbor materijala, smanjenje otpada i energetski efikasne procese. Kupcima jasno prikazujemo kako naši proizvodi kombinuju kvalitet, dizajn i održivija rešenja, a lokalnim projektima kao što je "JYSK za moj zeleni grad" doprinosimo i lokalnim zajednicama.

Konkretno, kao što ste već pomenuli, odlučili ste se da značajan poslovni jubilej obeležite akcijom sadnje u okviru projekta "Zasadi drvo", što pokazuje da su i zaposleni uključeni u aktivnosti koje promovišu održivost i društvenu odgovornost?

- Tačno. Povodom otvaranja 50. prodavnice naši zaposleni su volontirali u Bojčinskoj šumi, gde smo zasadili 2.500 sadnica hrasta lužnjaka u okviru akcije simboličnog naziva "50 razloga da sadimo". Ovakve aktivnosti povezuju naš poslovni rast s konkretnim doprinosom zajednici i životnoj sredini. Istovremeno, uključivanje zaposlenih dodatno jača timski duh i pokazuje da održivost u JYSK-u nije samo strategija, već nešto što zaista živimo u praksi.