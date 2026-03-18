Danski maloprodajni lanac proizvoda za dom, JYSK, pokreće jubilarnu kampanju povodom svoje 50. prodavnice u Srbiji, čime potvrđuje snažan rast i dugoročnu posvećenost domaćem tržištu. Od ulaska na tržište Srbije, kompanija kontinuirano investira u širenje maloprodajne mreže, modernizaciju prodavnica i razvoj zaposlenih, a jubilarna brojka predstavlja važnu prekretnicu u tom procesu.

Fokus na investicije i lokalni razvoj

Svojim ulaganjima u nove objekte i preuređenja, JYSK aktivno doprinosi razvoju lokalnih zajednica. Prodavnice se uređuju prema najnovijem skandinavskom konceptu, čime se dodatno podiže standard kupovine i unapređuje iskustvo kupaca u Srbiji.

Kompanija trenutno zapošljava 450 radnika, a rast poslovanja prati i kontinuirano jačanje timova. U prethodnoj godini ostvaren je rast prometa od 16%, dok je broj kupaca povećan za 15%, a EBIT za 23,4% u odnosu na prethodnu finansijsku godinu. Zaposlenima u prodavnicama isplaćeno je gotovo 95 miliona RSD bonusa, što dodatno potvrđuje snažnu povezanost poslovnih rezultata i ulaganja u ljude.

Povodom jubileja, JYSK je simbolično realizovao i društveno odgovornu inicijativu „50 razloga da sadimo“, pridruživši se projektu „Zasadi drvo“, čime dodatno potvrđuje opredeljenost ka održivom razvoju i doprinosu zajednici.

Šta nam sledi do kraja godine?

U skladu sa strategijom daljeg rasta, JYSK u Srbiji do kraja kalendarske godine planira otvaranje još tri nove prodavnice. Paralelno sa širenjem mreže, kompanija nastavlja modernizaciju postojećih lokacija i dodatno unapređenje online ponude, čime dodatno osnažuje svoju tržišnu poziciju.

Povodom otvaranja jubilarne 50.prodavnice u Srbiji, Milan Stevanović, Retail manager i član uprave za JYSK Srbija ističe da ova brojka za nije samo simbolika, već potvrda dugoročne posvećenosti razvoju tržišta Srbije i jasnog strateškog pravca.

„Kontinuiranim ulaganjima ne širimo samo mrežu prodavnica, već unapređujemo koncepte, podižemo standarde usluga i otvaramo nova radna mesta širom zemlje. Naša misija ostaje ista – da kvalitetan skandinavski dizajn učinimo dostupnim što većem broju kupaca, uz odgovoran i održiv pristup poslovanju“, zaključuje Stevanović.

Otvaranjem jubilarne 50. prodavnice, JYSK dodatno učvršćuje svoju poziciju među vodećim maloprodajnim lancima proizvoda za spavanje i uređenje doma u Srbiji. Sa pogledom usmerenim ka budućnosti, kompanija nastavlja da ulaže u stabilnu i održivu ekspanziju, kako bi bila još bliže svakom kupcu širom Srbije.

Povodom velikog jubileja, JYSK je pripremio posebnu kampanju sa atraktivnim popustima, ekskluzivnim pogodnostima i brojnim iznenađenjima za kupce u periodu od 18.03. do 07.04. Više informacija o aktuelnim ponudama i pogodnostima dostupno je na sajtu, gde kupci mogu da pronađu izdvojene akcije i inspiraciju za uređenje doma.

