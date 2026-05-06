Slušaj vest

U Novoj Varoši u ovoj godini poseban akcenat biće stavljen na razvoj turističkih sadržaja i unapređenje javnih prostora, a među prioritetima se izdvaja nastavak izgradnje Linijskog parka na Zlataru.

Kako je najavio predsednik opštine dr Branko Bjelić, za ovaj projekat obezbeđena su sredstva u iznosu od 40 miliona dinara kroz program LID, dok je u toku javna nabavka za drugu fazu radova vrednu oko 19 miliona dinara.

- Linijski park će se u narednoj fazi uređivati od raskrsnice pa sve do dela koji vodi prema RH centru. Cilj je da se ovaj prostor dodatno oplemeni i postane značajno mesto za boravak građana, istakao je Bjelić.

Paralelno sa tim, očekuje se i usvajanje izmena plana generalne regulacije na narednoj sednici Skupštine opštine, čime će biti omogućena realizacija projekta koji će dodatno unaprediti turističku zonu na Zlataru. Zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, planirano je pomeranje predviđene lokacije za oko 20 metara.

Nakon usvajanja izmena, uslediće i procedura izmene građevinske dozvole, a za ovaj projekat već su obezbeđena sredstva u iznosu od oko 20 miliona dinara.

- Plan je da ovaj prostor u potpunosti uredimo kao centar turističke zone, sa postojećim kućicama i pratećim sadržajima, kako bi dobio funkciju pravog turističkog jezgra, naglasio je prvi čovek opštine.

Biznis Kurir/RINA

Ne propustiteNekretnineZlatarske livade kao suvo zlato: Vlasnik ih daje za bolji auto i dodatni keš
Jeftine nekretnine Srbije (1).jpg
DruštvoPALO 15 CM NOVOG SNEGA! Zabeleli se i Zlatar, Nova Varoš, Jabuka i Jadovnik kod Prijepolja! Putevi očišćeni
sneg
HronikaGORŠTAK SA ZLATARA NASTRADAO KRČEĆI IMANJE: Meštani sela nemi od tuge, smrt komšije (73) ih potresla!
2.jpg
SrbijaOVA PLANINA JE SKRIVENI RAJ SRBIJE, A NIJE NI KOPAONIK NI ZLATIBOR Netaknuta priroda, avanturistički odmor i vrhunska hrana osvajaju domaće i strane posetioce
177177566717404853161619624273UVAC4-RINA.jpg