NISKI TROŠKOVI I EFIKASNA REALIZACIJA PLAĆANJA Banca Intesa uspešno realizovala prve SEPA transakcije
Banca Intesa, članica međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, uspešno je započela realizaciju plaćanja i priliva u okviru SEPA platnog sistema, čime je građanima i privredi omogućila brže i povoljnije transakcije u evrima ka i iz više od 40 zemalja SEPA područja.
Već prvog dana primene SEPA sistema, Banca Intesa je realizovala preko 700 transakcija i time potvrdila spremnost da odmah po pokretanju novog modela međunarodnih plaćanja klijentima obezbedi stabilnu i pouzdanu uslugu.
Uvođenjem SEPA plaćanja, klijenti Banca Intesa ostvaruju uštede do 80 odsto u odnosu na standardne međunarodne devizne transfere, uz viši stepen transparentnosti, predvidivosti troškova i efikasnosti u realizaciji transakcija.
Zahvaljujući jednoj od najpovoljnijih naknada, Banca Intesa se u oblasti međunarodnih evro plaćanja kroz SEPA sistem pozicionira među najkonkurentnijim bankama na domaćem tržištu, potvrđujući posvećenost unapređenju platnih usluga i primeni savremenih evropskih standarda u interesu svojih klijenata.
Pristupanje SEPA platnom prostoru, koji obuhvata zemlje Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarsku, kao i više zemalja regiona, predstavlja važan korak u daljoj modernizaciji platnih usluga i usklađivanju domaćeg finansijskog sistema sa evropskim praksama.
