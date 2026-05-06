Zgradu kompanije u centru ovog mesta u Sloveniji preuzela je domaća firma Mesarstvo Oblak, koja planira proširenje svojih kapaciteta, ali i razvoj dodatnih sadržaja na toj lokaciji.

Direktor i suvlasnik kompanije, Janez Oblak, potvrdio je za Delo da je prošle godine kupljeno oko 40.000 kvadratnih metara imovine Alpine, dok je manji deo ostao u vlasništvu proizvođača obuće, prenosi Biznisinfo.ba.

Proizvodnju preselili u BiH

Prema dostupnim informacijama, Alpina je ranije donela odluku o prodaji dela imovine nakon što je proizvodnju preselila u inostranstvo, uključujući Bosnu i Hercegovinu i Kinu.

BiznisInfo.ba podseća da ova kompanija odranije ima fabriku u Tešnju, u koju je preselila deo proizvodnje iz ugašene fabrike u Sloveniji.

Novi vlasnik planira da u narednom periodu uredi pogone za preradu mesa, ali i da razvija turističke i poslovne sadržaje, uključujući hotel, restoran i kancelarijski prostor za iznajmljivanje.

Promena industrijskog prostora

Mesarstvo Oblak već je prisutan na više evropskih tržišta, uključujući Dansku, Švedsku, Nemačku, Švajcarsku, Italiju i Hrvatsku. Kompanija je u 2024. godini ostvarila prihode od 54,8 miliona evra, uz rast u odnosu na godinu ranije, dok je zapošljavala više od stotinu radnika.

Ova transakcija ujedno označava značajnu promenu namene industrijskog prostora u Žirima, gde bi se umesto proizvodnje obuće uskoro mogla razvijati prehrambena i turistička delatnost.

Biznis Kurir/B92

