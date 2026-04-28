Otvaranjem novog, modernizovanog autobuskog stajališta "Beograd (jug)", uvodi se potpuno drugačija organizacija funkcionisanja međumesnog, prigradskog i gradskog prevoza, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Novo stajalište "Beograd (jug)" smešteno je u blizini saobraćajne petlje Autokomanda, u smeru ka Nišu. Povezano je sa sabirnom saobraćajnicom „Nova 8“, koja se pruža paralelno sa Moto-putem kroz grad (M11).

Novo stajalište imaće 13 perona

Kako navode iz Sekretarijata za javni prevoz, novo autobusko stajalište je peronskog tipa sa ukupno 13 perona za međumesni prevoz i dva podužna fronta za parkiranje autobusa, od kojih će se jedan koristiti kao prolazno stajalište gradskih i prigradskih linija javnog prevoza.

Sve linije iz sistema prigradskog prevoza ka naseljenim mestima gradskih opština Grocka, Sopot i Mladenovac, umesto dosadašnjeg autobuskog stajališta na "Autokomandi", nastavljaju kretanje pravo prema stajalištu "Beograd (jug)", gde je unutar novog ograđenog stajališta neposredno pre izlaza pozicioniran front za zaustavljanje ovih linija i prijem putnika.

U zoni novoizgrađenog autobuskog stajališta "Beograd (jug)", prolaziće linije javnog gradskog prevoza na linijama 18, 36 i 39.

- Izmenu trasa navedenih linija omogućila je nova saobraćajna mreža u zoni stajališta "Beograd (jug)", kojom je omogućen prilaz stajalištu od saobraćajne petlje "Autokomanda" direktno saobraćajnicom Nova 8, kao i veza sa ulicama Tabanovačka i Triše Kaclerovića ulicom Nova 4 - saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.

Takođe, u Ulici Tabanovačka izgrađeno je novo autobusko stajalište za linije br. 18, 18N i 39, čime je putnicima omogućena direktna veza sa stajalištem "Beograd (jug)".

Preusmeravanjem navedenih linija javnog gradskog prevoza, svim korisnicima na lokaciji autobuskog stajališta "Beograd (jug)" omogućena je veza sa sledećim delovima grada i centrima atrakcije:

Linija 36: ŽS "Beograd centar", Klinički centar Srbije, Trg Slavija, Savski trg, Beograd na vodi;

Linija 18: Zemun, Novi Beograd, Beogradska Arena, Voždovac, Braće Jerković, Medakovića 3.

Linija 39: Trg Slavija, Klinički centar Srbije, Voždovac, Kumodraž.