Slušaj vest

To predstavlja jednu od najvećih akvizicija u energetskom sektoru poslednjih godina, a reč je o tzv. enterprise value proceni, koja uključuje i preuzimanje duga od približno 2,8 milijardi dolara, dok vrednost same kompanije (equity) iznosi oko 13,6 milijardi dolara.

Jačanje pozicije u Kanadi

Ovim potezom Šel značajno jača svoju prisutnost u zapadnoj Kanadi, jednom od ključnih svetskih regiona za proizvodnju nafte i prirodnog gasa.

Generalni direktor kompanije Šel, Vael Savan, rekao je da će akvizicija dodatno ojačati Kanadu kao jedno od glavnih područja poslovanja kompanije.

S druge strane, prvi čovek ARC Resources-a, Teri Anderson, istakao je da će pridruživanje globalnoj grupi omogućiti kompaniji da ostvari svoj puni potencijal i igra važnu ulogu u budućnosti energetskog sektora.

Veliki resursi i proizvodnja

ARC Resources eksploatiše nalazišta nafte i gasa u kanadskim provincijama Britanska Kolumbija i Alberta, koje se smatraju jednim od energetski najbogatijih regiona na svetu.

Kompanija ima dnevnu proizvodnju od oko 400.000 barela ekvivalenta nafte, što je čini jednim od značajnijih proizvođača u Kanadi.

Osim nafte i prirodnog gasa, proizvodi i kondenzate prirodnog gasa, koji su ključni za dalju preradu i industrijsku upotrebu.

Nastavak velikih konsolidacija

Ova akvizicija dolazi u vreme kada energetski sektor prolazi kroz fazu intenzivne konsolidacije, uzrokovane promenama na globalnom tržištu, rastućom potražnjom za energetskim proizvodima i potrebom za optimizacijom troškova.

Šel već ima razvijene operacije u Kanadi, tako da će akvizicija ARC Resources dodatno ojačati njegovu proizvodnu i logističku infrastrukturu u ovom regionu, navodi BiznisInfo.ba.

Završetak do kraja godine

Transakciju su već odobrili upravni odbori obe kompanije, a sada sledi proces dobijanja regulatornih i drugih potrebnih odobrenja. Zaključenje posla se očekuje u drugoj polovini ove godine.

Ukoliko se realizuje po planu, ovo bi mogla biti jedna od najznačajnijih energetskih akvizicija u svetu 2026. godine, sa potencijalom da značajno utiče na globalno tržište nafte i gasa.