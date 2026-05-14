Slušaj vest

Globalna ravnoteža moći ušla je u novu fazu kroz odnose SAD, Kine i Evropske unije, dok su energetski interesi postali ključni faktor koji je oblikovao poziciju Srbije i celog regiona. Prof. dr Milan Beslać, ekonomista, i prof. dr Svetislav Lutovac, stručnjak za bezbednost i terorizam govorili su o tome za emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

- Ono što se dešava u vezi sa dogovorom sa MOL-om nije iznenađenje, jer se kompanija vodi isključivo tržišnim principima i profitabilnošću svojih centara, uključujući benzinske stanice i druge kapacitete koji funkcionišu kao profitni segmenti. Ukoliko pojedini delovi sistema ne ostvaruju očekivani profit, oni se prilagođavaju ili reorganizuju u skladu sa tržišnim uslovima. Slično tome, u okviru svoje mreže rafinerija u Bratislavi, Budimpešti, Rijeci i Pančevu, postaje jasno da postoje određeni izazovi zbog njihove veličine i tržišta koje opslužuju - rekao je prof. dr Beslać i dodao:

Milan Beslać Foto: Kurir Televizija

Rafinerija u Pančevu je pritom od izuzetnog značaja jer je jedna od najmodernijih u regionu i proizvodi ključne derivate poput dizela, benzina, bitumena, kerozina i mazuta. Svako smanjenje kapaciteta prerade moglo bi da utiče na obim proizvodnje ovih energenata, što bi se odrazilo na njihovu dostupnost i potencijalno ugrozilo stabilnost snabdevanja i funkcionisanje domaćeg tržišta - objasnio je.

U krizi postaje jasno zašto Srbija insistira na rafineriji u saradnji sa MOL-om, uz pitanje mogućeg kompromisa između dve strane, istakao je prof. dr Lutovac.

- To su automatski uticaji koji mogu omogućiti različite oblike pritiska ili kontrole, jer se radi o izuzetno važnom resursu kojim se može upravljati i uticati na više procesa. Smatram da Srbija treba pre svega da stavlja sopstveni interes u prvi plan, dok sve ostalo, uključujući tradicionalne i buduće odnose, dolazi u drugi plan. U svakom slučaju, prioritet mora biti zaštita sopstvenog interesa, jer bez toga nema mogućnosti napretka države. Srbija mora da pronađe svoju projekciju i način kako da to uradi na najbolji mogući način, uz uspostavljanje odgovarajućeg balansa. - objasnio prof. dr Svetislav Lutovac

Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i terorizam Foto: Kurir Televizija