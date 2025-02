U kontekstu ciljeva EU za zaštitu životne sredine, SAF treba da čini dva odsto ukupne potrošnje avio goriva već od ove godine, a ovaj procenat će se postepeno povećavati svake godine. Udeo SAF-a treba da raste na šest odsto do 2030. godine, na 20 odsto do 2035. godine, i na 70 odsto do 2050. godine.