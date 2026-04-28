Slušaj vest

Ovaj značajan skup organizuje ISACA Belgrade Chapter, lokalni ogranak globalne profesionalne organizacije koja okuplja više od 190.000 stručnjaka iz oblasti IT upravljanja, sajber bezbednosti i digitalnih rizika.

Veštačka inteligencija ubrzano menja poslovanje, donošenje odluka i način na koji funkcioniše društvo - već danas 88% organizacija koristi AI u najmanje jednoj poslovnoj funkciji (McKinsey, The State of AI in 2025). Istovremeno, njena primena otvara nova pitanja u vezi sa upravljanjem rizicima, zaštitom podataka i bezbednošću digitalnih sistema.

Veća efikasnost, ali i rizici

Veštačka inteligencija se sve više integriše u poslovne procese kroz automatizaciju koja donosi veću efikasnost i skalabilnost, ali i stvara novu vrstu zavisnosti od algoritamskih odluka. Kako poverenje u ove sisteme raste, javlja se paradoks - što AI deluje preciznije, to se češće zanemaruju osnovne prakse upravljanja i kontrole rizika.

Istovremeno, AI ima dvostruku ulogu u sajber bezbednosti - koristi se i za jačanje odbrane i za unapređenje napada, što dodatno povećava kompleksnost upravljanja digitalnim rizicima.

- I pojedinci i kompanije danas intenzivno koriste veštačku inteligenciju jer ona ubrzava procese i povećava efikasnost, ali istovremeno moraju biti svesni rizika koje donosi njena neodgovorna primena - od curenja podataka do poslovnih i reputacionih posledica. Zato je ključno da AI sisteme vode sertifikovani stručnjaci koji razumeju upravljanje rizicima i bezbednu primenu tehnologije. Danas postoji sve veći jaz između brzine usvajanja AI i broja obučenih profesionalaca, a misija ISACA Belgrade Chapter-a je da taj jaz smanji kroz edukaciju i sertifikaciju -“ izjavio je Zoran Zlokolica, predsednik ISACA Belgrade Chapter-a.

Zoran Zlokolica, predsednik ISACA Srbija Foto: Aleksandar Nalbantjan/Aleksandar Nalbantjan

Eksperti na okupu

Događaj će okupiti vodeće međunarodne i regionalne eksperte koji će govoriti o praktičnim izazovima upravljanja AI sistemima - od modela upravljanja i regulatorne usklađenosti, do sajber bezbednosnih pretnji i njihove prevencije. Među govornicima su međunarodni stručnjaci Alan Bordman (Allan Boardman), Ramzes Galjego (Ramsés Gallego) i Luka Pertile (Luca Pertile), kao i regionalni i domaći eksperti Damir Savanović, Tania Postil (Tania Postil) i Mikica Ivošević.

Učesnici će imati priliku da čuju primere iz prakse koji pokrivaju ceo spektar AI rizika i primene - od upravljanja SaaS okruženjima i zaštite podataka, do primene veštačke inteligencije u sajber napadima i odbrani.

Dan uoči konferencije biće organizovane i stručne radionice namenjene profesionalcima koji žele da prodube znanja iz oblasti AI upravljanja i sajber bezbednosti.