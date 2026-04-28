Beograd domaćin konferencije o AI: Ko "hrani", a ko kontroliše veštačku inteligenciju koja utiče na naše odluke?
Ovaj značajan skup organizuje ISACA Belgrade Chapter, lokalni ogranak globalne profesionalne organizacije koja okuplja više od 190.000 stručnjaka iz oblasti IT upravljanja, sajber bezbednosti i digitalnih rizika.
Veštačka inteligencija ubrzano menja poslovanje, donošenje odluka i način na koji funkcioniše društvo - već danas 88% organizacija koristi AI u najmanje jednoj poslovnoj funkciji (McKinsey, The State of AI in 2025). Istovremeno, njena primena otvara nova pitanja u vezi sa upravljanjem rizicima, zaštitom podataka i bezbednošću digitalnih sistema.
Veća efikasnost, ali i rizici
Veštačka inteligencija se sve više integriše u poslovne procese kroz automatizaciju koja donosi veću efikasnost i skalabilnost, ali i stvara novu vrstu zavisnosti od algoritamskih odluka. Kako poverenje u ove sisteme raste, javlja se paradoks - što AI deluje preciznije, to se češće zanemaruju osnovne prakse upravljanja i kontrole rizika.
Istovremeno, AI ima dvostruku ulogu u sajber bezbednosti - koristi se i za jačanje odbrane i za unapređenje napada, što dodatno povećava kompleksnost upravljanja digitalnim rizicima.
- I pojedinci i kompanije danas intenzivno koriste veštačku inteligenciju jer ona ubrzava procese i povećava efikasnost, ali istovremeno moraju biti svesni rizika koje donosi njena neodgovorna primena - od curenja podataka do poslovnih i reputacionih posledica. Zato je ključno da AI sisteme vode sertifikovani stručnjaci koji razumeju upravljanje rizicima i bezbednu primenu tehnologije. Danas postoji sve veći jaz između brzine usvajanja AI i broja obučenih profesionalaca, a misija ISACA Belgrade Chapter-a je da taj jaz smanji kroz edukaciju i sertifikaciju -“ izjavio je Zoran Zlokolica, predsednik ISACA Belgrade Chapter-a.
Eksperti na okupu
Događaj će okupiti vodeće međunarodne i regionalne eksperte koji će govoriti o praktičnim izazovima upravljanja AI sistemima - od modela upravljanja i regulatorne usklađenosti, do sajber bezbednosnih pretnji i njihove prevencije. Među govornicima su međunarodni stručnjaci Alan Bordman (Allan Boardman), Ramzes Galjego (Ramsés Gallego) i Luka Pertile (Luca Pertile), kao i regionalni i domaći eksperti Damir Savanović, Tania Postil (Tania Postil) i Mikica Ivošević.
Učesnici će imati priliku da čuju primere iz prakse koji pokrivaju ceo spektar AI rizika i primene - od upravljanja SaaS okruženjima i zaštite podataka, do primene veštačke inteligencije u sajber napadima i odbrani.
Dan uoči konferencije biće organizovane i stručne radionice namenjene profesionalcima koji žele da prodube znanja iz oblasti AI upravljanja i sajber bezbednosti.
Cilj konferencije je povezivanje domaće i međunarodne stručne zajednice, razmena znanja i pozicioniranje Srbije kao relevantne tačke za diskusiju o budućnosti veštačke inteligencije.