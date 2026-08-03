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Ako želite da pokrenete porodični posao, država nudi povoljne kredite, u pojedinim programima i bespovratnu pomoć koja može da pokrije veliki deo ulaganja

Ponekad nije potreban veliki biznis da bi porodica živela bolje. Dovoljno je da neko uspe da kupi prvu mašinu, opremi mali salon, nabavi računar ili osnovni alat i počne da radi ono što zna i voli. Često, baš tih nekoliko hiljada evra za početak mnogima nedostaje.

Zato je dobra vest da postoje programi države koji mogu da olakšaju prvi korak i pretvore ideju u posao. Postoje subvenicije za mame, šansa da promenite zanimanje, da na primer, radite od kuće i dobro zarađujete. Ali, postoji još jedna opcija, evo o čemu se radi. Fond za razvoj Republike Srbije već godinama odobrava kredite pod uslovima koji su znatno povoljniji od onih koje nude banke.

Bez otplate godinu dana

To u praksi izgleda ovako: ako vam je za pokretanje posla potrebno dva miliona dinara, kroz odgovarajući program možete da dobijete i do 800.000 dinara bespovratno, dok se ostatak finansira kreditom sa veoma niskom kamatom. Naravno, visina podrške zavisi od programa i uslova koje je potrebno ispuniti.

Za mnoge porodice koje žele dodatni izvor prihoda ili planiraju da pokrenu sopstveni posao, upravo to može da bude prilika koju su dugo čekale. Kamatna stopa kreće se već od 1,5 odsto godišnje, a u zavisnosti od programa i načina obezbeđenja može da iznosi do oko tri odsto. To je i dalje znatno manje od kamata koje se najčešće mogu dobiti u komercijalnim bankama.

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Ni rokovi otplate nisu kratki. Investicioni krediti mogu da se otplaćuju i do osam godina, uz grejs period do godinu dana, dok su start-ap krediti za početnike uglavnom sa rokom otplate do pet godina.

Bespovratna sredstva do 40 odsto

Ono što mnogi ne znaju jeste da se pojedini programi sprovode zajedno sa Ministarstvom privrede. To znači da država, ukoliko projekat bude odobren, može da finansira 30 do 40 odsto vrednosti investicije bespovratno, dok se preostali deo obezbeđuje kroz povoljan kredit Fonda za razvoj.