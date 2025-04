"Po statističkim parametrima, u ugostiteljskom sektoru su plate najmanje, ali bez obzira na to moram reći da je došlo do ozbiljnog podizanja zarada, promene uslova i ponude raznih benefita – od privatnog zdravstvenog osiguranja, pa do rada pet dana nedeljno. Sve to kako bismo zadržali ljude i sprečili odliv radne snage u inostranstvo. Kada uzmemo u obzir skok cena energenata, namirnica, veće plate i inflaciju, sve to uslovilo je da cene ugostiteljskih usluga budu veće”, navodi on.