Neobična ponuda smeštaja hostela u Miklošičevoj ulici u Ljubljani, gde je gostima dozvoljeno da prenoće u šatorima na krovnoj terasi na sedmom spratu, osim onlajn komentara, privukla je i pažnju inspekcijskih službi.

Kako je za Žurnal objasnila glavna tržišna inspektorka Andreja But, inspekcija je već upoznata sa slučajem.

"Tokom inspekcijskog nadzora utvrdili smo da ponuda poreskog obveznika uključuje, između ostalog, šatore za noćenje gostiju, koji su postavljeni na terasi na 7. spratu poslovne zgrade smeštajnog objekta na adresi Miklošičeva ulica 9, Ljubljana“, izjavila je.

Inspekcija na terenu

Tržišna inspekcija naglašava da se delatnost smeštaja može obavljati u skladu sa odredbama Zakona o ugostiteljstvu, ali pružalac usluga mora ispunjavati i uslove iz drugih propisa, posebno iz oblasti gradnje i prostornog planiranja.

"Budući da se opisani slučaj odnosi na pitanje u vezi sa pristupačnošću terase ili krova, bezbednošću za korisnike šatora i električnim utičnicama u šatorima, predmet smo prosledili nadležnom Inspektoratu Republike Slovenije za prirodne resurse i prostorno planiranje“, objasnila je.

Oni će prvo proceniti da li je postupak uopšte potreban. Inspektorat je potvrdio Žurnalu da su već primili prijavu sa istim sadržajem.

Noćenje naplaćuju više od 75 evra

Zakon navodi da je dozvoljen i smeštaj van standardnih oblika. No, koliko daleko mogu ići pružaoci smeštaja u pronalaženju atraktivnih, ponekad prilično neobičnih koncepata? Očigledno se rizik barem nekima isplati. Naime, noćenje u pomenutom šatoru pored hostela u junu već dostiže više od 70 evra.

Novi zakon o ugostiteljstvu u načelu dozvoljava takvu ponudu ako je šator deo registrovanog smeštajnog objekta, što hostel jeste. Građevinska inspekcija treba da utvrdi da li je krov dovoljno bezbedan, prohodan i zakonski pogodan za goste.