Prvo da razjasnimo: kampovanje odavno više ne podrazumeva snalaženje u divljini, gde ste udaljeni od civilizacije i bez komfora kakav nudi čak i skroman apartmanski smeštaj. Bar ne u ovom slučaju – uostalom, divlje kampovanje u Grčkoj je strogo zabranjeno. Ali, zato su tu brojni moderni kampovi, koji su dostigli visoku kategoriju i nude sve one sadržaje kao i hoteli, pa i više od toga. Pritom, i dalje su pristupačniji od luksuznih hotela na plaži.

„Ovo je raj na zemlji“, konstatuju mnogi, a verovatno je najbolja preporuka to što većina njih nakon prve kamp avanture nastavlja da bira ovaj tip letovanja.

Kamp Thalatta Kalamitsi Village nudi kompletan odmor u prirodi južne obale Sitonije (Halkidiki). Gotovo ceo je ušuškan u hladu maslina, nalazi se tik do plaže, a u okviru kampa imate sve što bi moglo da vam zatreba – od igrališta, teretane, bazena, do supermarketa, kafića, restorana. Zavisno od termina i smeštaja koji se izabere, cene su od 26 do 180 evra po noćenju (za 4-članu porodicu), mada postoje i posebne ponude u vidu vansezonskih paketa ili popusta za duži boravak.