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Otkad je otvoren, vidikovac na Kablaru postao je jedno od najposećenijih turističkih mesta u tom delu Srbije. Svakog dana do vrha planine stižu stotine turista, a rekord je zabeležen kada je za samo jedan dan kompleks posetilo oko 2.000 ljudi.

Prema podacima Turističke organizacije Čačak, za svega 10 dana rada na stakleni vidikovac stalo je 10.000 posetilaca. Među njima su i gosti iz brojnih zemalja sveta, koje, osim pogleda na meandre Zapadne Morave, posebno privlači adrenalinska atrakcija - staklena platforma, za sada jedina te vrste u Srbiji.

Posetioci opčinjeni

- Rođen sam ovde na obrincima Kablara i kao dečak sam dolazio na vrh. Oduševljen sam ovim što sam ovde zatekao. Sada živim u Arilju i kao profesor fizike znam o kakvoj se konstrukciji radi. Nijednog trenutka nisam imao strah da stanem na staklo - priča posetilac i dodaje da je kao dečak gledao meštane kako s vrha planine odvoze stene kako bi tim kamenom gradili kuće, upravo zbog kvaliteta i čvrstoće tog kamena.

Kilometar uspona do vrha Kablara za mnoge je tek početak avanture. Otkada je otvoren, vidikovac svakodnevno privlači stotine posetilaca, starih i mladih. I gotovo svi, kada zakorače na staklenu platformu iznad kamenog ambisa, ne kriju oduševljenje prizorom.

- Ranijih godina smo sve svoje goste dovodili na vrh da vide meandre, međutim, ovo sada je nešto posebno. Danas sam doveo oca koji ima 92 godine. Radio je kao građevinac, zidao zgrade i solitere, nema strah od visine, ali mu nije bilo svejedno kada je trebalo da zakorači na staklo - priča Pavle, Čačanin poreklom iz BiH.

I penzionerka Nada bila je očarana onim što je videla.

- Ovo je fascinantno, pogled prelep, osećaj još lepši. Bilo je malo treme, ali kada se pogled spusti na lepote mog zavičaja, strah se brzo prevaziđe. Jedva čekam da moje Vojvođane ovde dovedem - kaže Nada, koja je radni vek provela u Novom Sadu, a penzionerske dane u zavičaju.

RADNO VREME VIDIKOVCA Dostupan svakog dana

Ulaznice od 300 do 500 dinara

Vidikovac na Kablaru za posetioce je otvoren svakog radnog dana u vremenu od 10 do 19 časova, dok se vikendom se otvara sat ranije. Odrasli za ulaz na skajvok treba da izdvoje 500 dinara, a deca od četiri do 14 godina 300, a cena je ista i za penzionere. Mališani do tri godine ulaze besplatno. Organizovane grupe sa preko 20 posetilaca plaćaju 300 dinara po osobi.

Dolaze turisti iz celog sveta

Svi koji se odvaže da savladaju uspon do vrha planine mogu da očekuju nestvaran pogled na meandre Zapadne Morave, Ovčar Banju, čačansku kotlinu i šest planinskih vrhova. Stoga ne čudi rekordna posećenost u prvih 10 dana rada.

- Za 10 dana rada vidikovac je, prema našim podacima, posetilo više od 10.000 ljudi. Jedne nedelje zabeležen je rekord od 2.000 posetilaca u jednom danu i to je bilo tokom promotivne sedmice, kada se ulaz nije naplaćivao. Dolaze nam turisti sa svih strana, imali smo ih iz SAD, Francuske, Nemačke, Slovenije i zemalja u okruženju. Zanimljivo je da su pojedini ljudi iz ovog kraja prvi put u životu posetili vrh Kablara, iako su ovde rođeni i odrasli - priča Dragana Polovina iz Turističke organizacije Čačka.

1/8 Vidi galeriju Stakelni vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 turista. Foto: Kurir.rs/D. Č.

Uređenje prilaznih staza

Ona dodaje da se u okviru kompleksa još uvek uređuje prostor kako bi posetiocima bio olakšan pristup vidikovcu. Pre svega je reč o postavljanju klupa za odmor duž staze koja vodi ka vrhu kao i drugog pratećeg mobilijara.