Zvanični srednji kurs danas je 117,3815 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.
Kursna lista za 14. februar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
Juče je zvanični srednji kurs bio 117,3710 dinara za evro.
Dinar prema evru danas vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.
Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja 30. januara, kada je evro vredeo 117,4188 dinara.
