Slušaj vest

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,3710 dinara za evro.

Dinar prema evru danas vredi 0,1 odsto manje nego pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja 30. januara, kada je evro vredeo 117,4188 dinara.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizKursna lista za 12. februar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_213410.jpg
InfoBizKursna lista za 11. februar 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara
novčanice
InfoBizKursna lista za 10. februar 2026: Narodna banka objavila zvanični srednji kurs dinara
IMG_20260104_214228.jpg
InfoBizKursna lista za 9. februar 2026: Narodna banka objavila zvanični srednji kurs dinara
shutterstock-1019793820.jpg