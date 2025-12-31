Slušaj vest

I u 2026. godini Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ nastaviće sa stabilnim i uspešnim poslovanjem – pokazuje Trogodišnji plan poslovanja za period 2026-2028. koji je usvojila Skupština EPS AD.

- Tri godine zaredom EPS ostvaruje dobre rezultate i proizvodne i finansijske, a prema usvojenom trogodišnjem planu poslovanja takav trend biće nastavljen i u 2026. godini. Plan poslovanja za 2025. godinu je bio optimalan, jer nije bilo potrebe za rebalansom, a za svaku pohvalu je i to što u ovoj godini EPS nije uzimao kredite za likvidnost. Ono što je ključno je što, uprkos izazovima na energetskom tržištu,

EPS ima dobre rezultate u proizvodnji uglja i električne energije i iz godine u godinu jasan je trend rasta. U odnosu na 2024. godinu proizvodnja uglja je veća za dva miliona tona. Istorijske rezultate ima kostolački kop „Drmno“ jer je proizvedeno više od 10 miliona tona uglja, što je rekord i najviše od kada postoji ovaj kop. Podsetiću da smo u rudarskom sektoru započeli ozbiljne investicije u izgradnju novih rudarskih sistema koji će omogućiti nove količine uglja u budućnosti - rekla je Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike i predstavnik osnivača u Skupštini EPS AD.

Ministarka je istakla da je obezbeđena stabilna proizvodnja električne energije. Posle izgradnje bloka B3 i novih 350 megavata, u 2025. godini završena je izgradnja prvog vetroparka i solarne elektrane „Petka“ u Kostolcu i EPS je jači za 76 megavata i to zelenih. Za samo dve godine proizvodni portfolio EPS je snažniji za 426 MW.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike Foto: EPS

Ona je naglasila da je značajno što je privedena kraju i izgradnja postrojenja za odsumporavanje u TENT B, koje će omogućiti smanjenje emisija sumpor-dioksida za 20 do 40 puta. Termo sektoru je na taj način obezbeđen dalji rad u skladu sa strogim normama zaštite životne sredine i Srbije i EU. Ulaganja u projekte, koji će omogućiti smanjenje emisija i bolje ekološke uslove, biće nastavljena i u narednom periodu.

- Investicije u ovoj godini su, takođe, bile na visokom nivou od čak 97 odsto, imajući u vidu da se zbog obima i složenosti pripremnih aktivnosti početak realizacije projekta gradnje solarnih elektrana snage 1 GW očekuje u 2026. godini. Fokus investicija od oko milijardu evra u 2026. godini je na održavanju i unapređenju pouzdanosti elektroenergetskog sistema i najviše na povećanju OIE u energetskom

miksu EPS. Najveći deo ulaganja odnosi se na nove OIE kapacitete, kao što su izgradnja solarnih samobalansiranih elektrana snage 1 GW, RHE „Bistrica“, ali i razvoj većeg broja solarnih elektrana na zemljištu u vlasništvu EPS - navela je ona.

Dodala je da plan za narednu godinu podrazumeva i povećanje zarada zaposlenih, a najveća energetska kompanija nastaviće i proces transformacije.

- Prvi put u EPS uvedeni su ključni pokazatelji uspešnosti za direktore i zaposlene na rukovodećim pozicijama, a u narednom periodu cilj je da se ti pokazatelji postave i za druga nivoe rukovođenja - rekla je Đedović Handanović.