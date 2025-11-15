Slušaj vest

Farmer Jovo Vujinović kaže za robota da se ne žali da je pospan, ni umoran, a može da muze 24 sata, bez prestanka.

Na porodičnoj farmi Vujinovića u selu Šišava na Vlašiću stigao je prvi robot za mužu krava u centralnoj Bosni i odmah postao najvredniji član ekipe. Mašina pere vime, muze, prepoznaje zdravstvene probleme, odvaja mleko krava koje su na antibioticima, a farmerima šalje poruke o svakoj životinji ponaosob.

Foto: Printscreen YouTube/Srećko Stipović

„Robot menja bar dva do tri radnika. Danas je do radnika teško doći, kakva god plata da je. A robot? Radi, ne pita ništa“, kaže Jovo uz osmeh.

Oprema je instalirana u novoj štali projektovanoj za 70 muznih grla. Trenutno je u muži 40, a cilj je da se broj krava poveća kako bi farma dostizala proizvodnju od preko 1.000 litara dnevno, što je neophodno za uredno vraćanje kredita.

Robot funkcioniše potpuno autonomno: svaka krava ima nanogicu sa senzorima, sama dolazi do kapije, sistem je prepozna, otvara joj vrata i pokreće mužu. Ako se pojavi problem sa sisom ili postoji sumnja na upalu, robot automatski upozorava vlasnike.

Foto: Printscreen YouTube/Srećko Stipović

- Najvažnije je što na vreme možemo otkloniti problem. Robot sve vidi - objašnjava Jovo.

A krave? One žive luksuznije nego mnogi ljudi. Spavaju na specijalnim dušecima sa osmogodišnjom garancijom, a uskoro će im puštati i klasičnu muziku "jer ih dodatno opušta".

Kada krene sezona ispaše, krave će same dolaziti na mužu i vraćati se na livade. U planu je i robot koji će čistiti štalu 24 sata dnevno.

- Pre dve i po godine pričali smo da će robot musti krave – mnogi su nam se smejali. A evo ga danas, radi - kaže Vujinović.

Farma trenutno isporučuje oko 700 litara mleka dnevno, a otkup je zagarantovan. Da bi posao bio održiv, moraće da prošire stočni fond, ali robot je već preuzeo najteži deo posla.

U vreme kad radnika nema ni za lek, na Vlašiću je potvrđeno: robot nikad ne kasni, nikad ne traži pauzu i nikad ne pregovara o plati.