Slušaj vest

Izvršni odbor NBS odlučio je da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%).

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. U poslednjim mesecima 2025. godine inflacija se stabilizovala na nivou neznatno ispod centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije (3 ± 1,5%).

Predviđanja inflacije

Izvršni odbor očekuje da će inflacija nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja do marta ove godine, odnosno tokom perioda važenja Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom su ograničene trgovačke marže u veletrgovini i maloprodaji, kao i da će u granicama cilja od 3 ± 1,5% ostati i nakon toga, do kraja 2026. godine, kao i u srednjem roku. Tome bi trebalo da doprinesu najavljeno donošenje sistemskih zakona kojima će se sprečiti nepoštene trgovačke prakse, zatim popuštanje troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja, kao i dolazak nove poljoprivredne sezone, pod uslovom da bude bolja od prošlogodišnje. U suprotnom smeru delovaće rast raspoloživog dohotka za potrošnju i niska baza iz septembra prethodne godine.

Ipak, ni po osnovu rasta raspoloživog dohotka za potrošnju ne očekuju se veći inflatorni pritisci, jer će rast zarada biti praćen i rastom produktivnosti, dok su mere Narodne banke Srbije za podsticaj kreditne aktivnosti prema građanima sa nižim primanjima odmerene tako da ne izazovu prekomeran kreditni rast koji bi mogao negativno da se odrazi na cenovnu i finansijsku stabilnost. Podršku makroekonomskoj stabilnosti i privrednom rastu Narodna banka Srbije pruža i održavanjem relativne stabilnosti deviznog kursa.

Pojačan oprez

U obrazloženju odluke Izvršni odbor naglašava da je i dalje neophodan pojačan oprez u vođenju monetarne politike, s obzirom na prisutnu nestabilnost u međunarodnom okruženju. Geopolitičke tenzije, pooštrena carinska politika, jačanje protekcionizma, kao i visoka osetljivost finansijskih tržišta na održivost javnog duga u pojedinim razvijenim zemljama, umanjuju investiciono i potrošačko poverenje na globalnom nivou, što negativno utiče na izglede za rast svetske privrede. Istovremeno, ovi faktori mogu značajno da utiču na proizvodnju i izvoz domaće prerađivačke industrije, naročito u segmentu prerade nafte i proizvodnje osnovnih metala.

Kada je reč o monetarnoj politici vodećih centralnih banaka, projekcije Sistema federalnih rezervi (FED), objavljene nakon decembarskog sastanka, ukazuju da bi se i tokom ove godine mogao očekivati nastavak smanjenja raspona referentne stope, dok će Evropska centralna banka verovatno zadržati visinu svojih osnovnih kamatnih stopa do kraja 2026. godine, s obzirom na procenu da je cilj inflacije dostignut.

Prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u 2025. godini iznosio je 2,0%, što je gotovo u potpunosti u skladu sa novembarskom projekcijom Narodne banke Srbije. Rast su predvodili uslužni sektori i industrija, uprkos problemima u proizvodnji naftnih derivata od oktobra, zahvaljujući pre svega povećanim proizvodnim kapacitetima u automobilskoj industriji. Pad je zabeležen u građevinarstvu i u manjoj meri u poljoprivredi.

Zahvaljujući dobrim rezultatima automobilske industrije, robni izvoz zabeležio je rast od 8,0%, dok je robni uvoz porastao za 7,3%, usled nastavka uvoza repromaterijala i opreme, ali i većeg uvoza potrošne robe zbog rasta raspoloživog dohotka stanovništva. Rast raspoloživog dohotka podstaknut je realnim rastom prosečne zarade od 7,1% u 2025. godini, povećanjem penzija, povoljnijim kreditnim uslovima i dvocifrenim rastom potrošačkih kredita.

Izvršni odbor očekuje da će rast BDP-a ubrzati u ovoj i narednoj godini, uz pozitivan doprinos potrošnje i investicija u osnovna sredstva, čemu bi trebalo da doprinese realizacija investicija planiranih programom „Skok u budućnost – Srbija Ekspo 2027“. U 2027. godini pozitivan doprinos daće i neto izvoz, usled održavanja specijalizovane izložbe Ekspo.

Izvršni odbor će nastaviti da prati i analizira trendove na domaćem i međunarodnom tržištu i da odluke o budućoj monetarnoj politici donosi od sastanka do sastanka, u zavisnosti od pristiglih podataka, izgleda inflacije i njenih ključnih faktora, kao i procene efekata donetih mera monetarne politike. Istovremeno, vodiće računa o očuvanju finansijske stabilnosti i povoljnih izgleda privrednog rasta.

Naredna sednica Izvršnog odbora, na kojoj će se razmatrati ekonomska kretanja i doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 12. februara 2026. godine.