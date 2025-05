- Na ovo sam upozoravao otpočetka. Kada govorimo o trgovini, shodno podacima Porezne uprave FBiH gotovo 2.000 je gubitak radnih mesta od početka ove mere do danas. Sa druge strane, desio se pad prometa, ali Ministarstvo trgovine to vešto izbegava naglasiti, jer računaju ukupan promet bez izuzeća trgovine, zakona i Orašja. Kada se sve to izuzme, pokaže se da je došlo do pada prometa i to pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku - naglasio je Čavalić.