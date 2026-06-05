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Hrvatska je među sedam najsiromašnijih zemalja Evropske unije. Konkretno, zauzima peto mesto koje deli sa Estonijom i Španijom kada je reč o stopi rizika od siromaštva. Sve tri zemlje imaju istu stopu od visokih 19,5 odsto, u odnosu na prosek EU od 16,3 odsto, uz procenu rasta na 16,4 odsto u 2025. godini, objavio je ovih dana Evropski zavod za statistiku, Eurostat.

Predviđen rast stope siromaštva u Hrvatskoj

Najviše stope rizika od siromaštva prema istraživanju EU-SILC za 2025. godinu imaju Litvanija (22,6 odsto), Letonija (22,0 odsto) i Bugarska (21,2 odsto). Danska, Belgija i Češka zabeležile su najniže stope (11,8 odsto, 10,9 odsto i 9,6 odsto).

Za 2025. godinu očekuje se da će stopa ostati stabilna u 18 zemalja. Smanjiće se u Španiji i Rumuniji, a povećaće se u pet zemalja, među kojima su, pored Nemačke, Irske, Mađarske i Slovenije, i Hrvatska.

Eurostat je objavio procene prihoda iz prethodne godine kako bi predvideo kretanje stope rizika od siromaštva. Procene ukazuju na ukupnu stabilnost, uz blagi rast stope rizika od siromaštva u EU na 16,4 odsto.

U Hrvatskoj je stopa pala sa 20,3 odsto u 2024. godini na 19,5 odsto prošle godine, ali je i dalje iznad proseka Evropske unije. Takođe, Hrvatska stoji lošije od pojedinih zemalja u okruženju. Slovenija ima stopu siromaštva od 14,3 odsto, Mađarska 14 odsto, dok je u Italiji ona 18,6 odsto.

Najugroženiji stariji samci

Što su građani stariji, veći je i rizik od siromaštva. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prag rizika od siromaštva za jednočlano domaćinstvo prošle godine iznosio je 9.034 evra, odnosno 752,83 evra mesečno.

Čak 80 odsto penzionera početkom ove godine primalo je penziju manju od tog iznosa, a među njima je veliki broj samaca.

Podaci pokazuju da je stopa rizika od siromaštva prošle godine bila najviša među građanima starijim od 65 godina. Iznosila je 39,4 odsto, što je više nego dvostruko u odnosu na ukupnu stopu rizika od siromaštva, koja je prošle godine iznosila 19,5 odsto. Istovremeno, u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti bilo je 20,7 odsto stanovništva.