Slušaj vest

Raiffeisen banka je najbolja banka za stanovništvo u Srbiji za 2026. godinu u izboru renomiranog svetskog ekonomskog magazina „Euromoney“ (Best Retail Bank). Priznanje se dodeljuje u okviru programa Awards for Exellence (nagrade za izvrsnost), globalne platforme tog magazina za merenje uspeha u finansijskoj industriji.

Predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke, Zoran Petrović kaže da je nagrada rezultat kvaliteta i pouzdanosti usluga koje banka pruža građanima, poverenja i konstantnog ulaganja u inovacije i poboljšanje korisnčkog iskustva. “Od 2001. godine, od kada poslujemo u Srbiji, promenilo se mnogo toga - vreme, tržišne okolnosti koje zahevaju brže prilagođavanje, inovacije su postale suštinsko pitanje konkurentnosti. Jedino što se nije promenilo su radoznalost i spremnost na učenje ljudi koji čine Raiffeisen onakvim kakav on jeste, organizacijom otvorenom za nove ideje i nove tehnologije na kojima se sve više temelji budućnost finansija. Taj kvalitet je ono što nas izdvaja i što su prepoznali i građani, ali i žiri magazina ‘Euromoney’”, rekao je Zoran Petrović nakon svečane ceremonije dodele nagrada u Londonu.

Foto: Raiffeisen banka

Jelena Aksić, članica Izvršnog odbora zadužena za poslovanje sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima ističe da je izuzetno ponosna na čitav tim Raiffeisen banke. Iza “Euromoney” nagrade za najbolju banku za stanovništvo u Srbiji, prema njenim rečima, stoji ogroman trud i stalno preispitivanje postojećih rešenja. “Timski rad nas čini kreativnijim i otpornijim na sve izazove, a nagrada dodatno motiviše da nastavimo da se i dalje krećemo u smeru digitalizacije i automatizacije uz, istovremeno, izuzetnu uslugu u filijalama”, ističe Jelena Aksić. Kreirali smo, dodaje, proizvode koji pojednostavljuju život ljudima, poput vrhunske mobilne aplikacije, mogućnosti da kredit bude realizovan za svega pola sata ili da naši klijenti veoma jednostavno mogu da kupuju na internetu ili u prodavnici i plaćaju na rate. U poslednjih pet godina klijenti su otvorili više od 300.000 iRačuna, potpuno besplatnog tekućeg računa koji je spreman za korišćenje za svega 15 minuta.