Sutra, 21. aprila, počinju radovi na izgradnji tunela u sklopu projekta "Mali metro", rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić na redovnoj press konferenciji. On je ovaj projekta nazvao kapitalnim i kompleksnim.

- Neki važni kapitalni projekti ulaze u svoju završnu fazu, ispratićemo u međuvremenu njihov tok, kako bi svako mogao da dođe do važne informacije. Napravićemo presek dokle smo stigli sa radovima, a važna stvar koja počinje stura jeste izmeštanje svih instalacija u novoprojektovanu galeriju vezanu za izgradnju tunela u sklopu projekta "Mali metro". Taj tunel će spajati Dunav i Savu i radovi počinju sutra, 21. aprila - rekao je Šapić. On je tej projekat oceni kao "jedan ozbiljan, kapitalan saobraćajni projekat"

- To je sigurno najveći saobraćajni projekat unazad nekoliko desetina godina ili možda i ikada, što se tiče urbanog dela grada, jer će spojiti dve obale reke - Savu i Dunav, proći će ispod centra grada - rekao je Šapić.

Šapić je rekao i da će saobraćaj u Bulevaru despota Stefana tokom tih radova biti redukovan i da će u jednom delu biti obustavljen za sva prevozna sredstva osim za vozila javnog gradskog prevoza.

Bulevar despota Stefana samo za vozila gradskog prevoza

Gradonačelnik je podelio i detalje o izmenama u saobraćaju, odnosno u kretanju gradskog prevoza i saobraćaja za putnička vozila.

- Naravno da će saobraćaj biti redukovan. Cvijićevom, odnosno Bulevarom despota Stefana će ići samo javni prevoz, a obezbedili smo obilaznicu kroz Poenkareovu ulicu do Cvijićeve, pa onda se na Cvijićevoj vraćaju vozila nazad. Očistili smo taj dole prolaz od nepravilno parkiranih vozila i imaće po dve trake u svakom smeru dok ne budu mogla vozila da se vrate ponovo u Despota Stefana - objasnio je Šapić.

Što se tiče samog novog srpskog mosta kako on naziva budući most koji se gradi na mestu Starog savskog mosta, tu za sada, kako kaže, nemamo informacije da ima nekih većih kašnjenja.

Zbog radova će biti potpuno zatvorena za saobraćaj ulica Jovana Avakumovića na posmatranoj deonici, a biće zatvorena i desna, žuta saobraćajna traka Bulevara despota Stefana od ulice Dragoslava Srejovića do Ulice kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada. Preostalom saobraćajnom trakom moći će da se kreću isključivo vozila javnog prevoza.

Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza, koje će se kretati na sledeći način:

Linije br. 33 i 48

U smeru ka Kumodražu i Miljakovcu, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana, Mitropolita Petra i dalje redovnim trasama;

U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)", ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa;

Linija br. 58

U smeru ka Železniku, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" ulicama: Poenkareova Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)" će se kretati na svojoj redovnoj trasi;

Linija br. 96

U smeru ka Borči, od terminusa "Železnička stanica (Pančevački most)" ulicama: Poenkareova do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja, Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M-1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana), Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom;

U smeru ka terminusu "Železnička stanica (Pančevački most)", ulicama: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova do samog terminusa.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno će biti ukinuto stajalište "Jovana Avakumovića" u ulici Bulevar despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) - u smeru ka gradu, dok će vozila sa linija br. 33, 48 i 96 u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište "Železnička stanica (Dunav)" (#709), koje u redovnom režimu koristi linija br. 44 kao svoje polazno stajalište.